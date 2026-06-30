Ιταλία: Ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται για παιδική πορνεία

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ότι ο αμυντικός της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών με την κατηγορία της παιδικής πορνείας.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, που βρίσκεται σε συζητήσεις για μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με το «Tuttomercato, τη «Gazzeta dello Sport» και τη «Repubblica» ερευνάται για παιδική πορνεία.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και τρεις ακόμα γνωστοί ποδοσφαιριστές της Serie A. Οι Ντανιέλ Μαλντίνι, Ρικάρντο Καλαφιόρι «σ.σ. Τώρα αγωνίζεται στην Άρσεναλ) και Κέβιν Μπονιφάτσι έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες για να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία για την έρευνα.

Οι εισαγγελείς Μπρούνα Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο συντονίζουν τη δικαστική έρευνα και επικεντρώνονται σε ένα ραντεβού που έγινε το 2020. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κοπέλα με την οποία ήρθε σε επαφή ο ποδοσφαιριστής ήταν τότε 17 χρονών, δηλαδή ανήλικη.

Ο Μπαστόνι συνδέθηκε με την υπόθεση λόγω συνομιλιών που εντόπισε η αστυνομία της Ιταλίας, οι οποίες δείχνουν τη μεσολάβηση τρίτου προσώπου για τη συνάντηση.

Η πλευρά του παίκτη παραμένει καθησυχαστική, καθώς η ίδια η κοπέλα στην κατάθεσή της φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία σεξουαλική επαφή μεταξύ τους.

«Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι, 27 ετών, αμυντικός της Ίντερ και της εθνικής ομάδας, βρίσκεται υπό έρευνα από την Εισαγγελία του Μιλάνου για υπόθεση παιδικής πορνείας. Στις 30 Ιουνίου έλαβε την ειδοποίηση για την έναρξη της έρευνας και θα ανακριθεί τις επόμενες ημέρες.

Το όνομά του συνδέεται με την έρευνα για το «γραφείο συνοδών», μια εταιρεία στο Τσινισέλο Μπαλσάμο η οποία, σύμφωνα με τις κατηγορίες, διοργάνωνε βραδιές και πάρτι «όλα συμπεριλαμβάνονται» για VIP πελάτες, κυρίως ποδοσφαιριστές. Ο Μπαστόνι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τίθεται υπό έρευνα.

Η υπόθεση του αδικήματος βασίζεται στο γεγονός ότι φέρεται να είχε σχέση με μια κοπέλα που ήταν 17 ετών την εποχή των γεγονότων. Η υπόθεση, ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς η κοπέλα, η οποία κλήθηκε ως μάρτυρας, φέρεται να δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία σχέση μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία για εκείνη τη συνάντηση στα έγγραφα της έρευνας», αναφέρει στο ρεπορτάζ της η «Repubblica».