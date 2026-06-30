Κωνσταντίνος Αργυρός και Dara συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας στην Αμερική. Εκεί συναντήθηκε με τη φίλη του και νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.

Η Νέα Υόρκη αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς του Κωνσταντίνου Αργυρού και την ίδια μέρα τύχαινε να είναι εκεί και η Dara με αποτέλεσμα οι δύο καλλιτέχνες να χαιρετηθούν και να φωτογραφηθούν.

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια έβγαλε μια selfie με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την δημοσίευσε στο Instagram γράφοντας: «Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη».

Το στιγμιότυπο αναδημοσίευσε και ο δημοφιλής καλλιτέχνης οποίος σαρώνει και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.