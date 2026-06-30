Κωνσταντίνος Αργυρός και Dara συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη

Η φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram η νικήτρια της Eurovision 2026
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας στην Αμερική. Εκεί συναντήθηκε με τη φίλη του και νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.
Η Νέα Υόρκη αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς του Κωνσταντίνου Αργυρού και την ίδια μέρα τύχαινε να είναι εκεί και η Dara με αποτέλεσμα οι δύο καλλιτέχνες να χαιρετηθούν και να φωτογραφηθούν.
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια έβγαλε μια selfie με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την δημοσίευσε στο Instagram γράφοντας: «Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη».
Το στιγμιότυπο αναδημοσίευσε και ο δημοφιλής καλλιτέχνης οποίος σαρώνει και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
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