Μαρίνα Σπανού: «Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από πού ξεκίνησα»

Η Μαρίνα Σπανού μοιράστηκε σκέψεις για την καλλιτεχνική της πορεία και εξέλιξη. Η τραγουδίστρια έκανε τα πρώτα της βήματα στον δρόμο με μια κιθάρα και, αν και δεν ξεχνά την αφετηρία της, νιώθει την ανάγκη να εξελιχθεί και να προχωρήσει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούσε να είναι για πάντα «το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο». Αυτός ήταν και ο λόγος που γνώριζε ότι η πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή με φώτα και τη συνοδεία χορευτών δεν θα έβρισκε σύμφωνο τον κόσμο που την παρακολουθεί.

Σε συνέντευξή της στο Podcast «Anestea» ανέφερε: «Ήξερα ότι όταν θα ανέβω για πρώτη φορά στη σκηνή με φώτα και χορευτές, αυτό θα ξένιζε τον κόσμο. Πάλι όμως είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω. Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο. Όταν θα φτάσω 45 χρονών, θα έχω άλλες ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από πού ξεκίνησα».

Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τους γονείς της, τον Χρήστο Σπανό και τη Μελίνα Παιονίδου, τονίζοντας πως διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της μέσα από αυτή. Η στήριξη και τα πολλά «μπράβο» που άκουγε από εκείνους υπήρξαν καθοριστικά για την προσωπικότητά της.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της