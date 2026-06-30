Μαρίνα Σπανού: «Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από πού ξεκίνησα»

Τι ανέφερε η τραγουδίστρια
Η Μαρίνα Σπανού μοιράστηκε σκέψεις για την καλλιτεχνική της πορεία και εξέλιξη. Η τραγουδίστρια έκανε τα πρώτα της βήματα στον δρόμο με μια κιθάρα και, αν και δεν ξεχνά την αφετηρία της, νιώθει την ανάγκη να εξελιχθεί και να προχωρήσει.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούσε να είναι για πάντα «το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο». Αυτός ήταν και ο λόγος που γνώριζε ότι η πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή με φώτα και τη συνοδεία χορευτών δεν θα έβρισκε σύμφωνο τον κόσμο που την παρακολουθεί.
Σε συνέντευξή της στο Podcast «Anestea» ανέφερε: «Ήξερα ότι όταν θα ανέβω για πρώτη φορά στη σκηνή με φώτα και χορευτές, αυτό θα ξένιζε τον κόσμο. Πάλι όμως είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω. Δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλητο κορίτσι στον πεζόδρομο. Όταν θα φτάσω 45 χρονών, θα έχω άλλες ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από πού ξεκίνησα».
Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τους γονείς της, τον Χρήστο Σπανό και τη Μελίνα Παιονίδου, τονίζοντας πως διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της μέσα από αυτή. Η στήριξη και τα πολλά «μπράβο» που άκουγε από εκείνους υπήρξαν καθοριστικά για την προσωπικότητά της.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Το δέσιμο ανάμεσα σε εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ήταν αυτό που με μεγάλωσε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό είχε ένα θετικό στη δουλειά μου γιατί ήξερα τι θέλω. Οι γονείς μου με μεγάλωσαν ως ισότιμη με αυτούς. Το πρωί είχα μια παιδική ζωή, στο σχολείο με τους συμμαθητές μου αλλά το απόγευμα είχα μια ενήλικη ζωή, παρακολουθούσα πρόβες και άλλα τέτοια. Με ζόρισε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να είμαι στην ηλικιακή ομάδα που ήθελα να ανήκω. Ήμουν πολύ μεγάλη για τους μικρούς και μικρή για τους μεγάλους. Ένιωσα ότι έχασα λίγο την νεανικότητα μου επειδή αναγκάστηκα να πάρω κάποιες ευθύνες. Στο σπίτι μεγάλωσα με πάρα πολλά μπράβο υπήρχε ανοιχτότητα».
Θυμούμενη τη στιγμή που ανακοίνωσε στον πατέρα της και τη μητέρα της ότι θα τραγουδούσε στον δρόμο, είπε: «Κατά καιρούς με τους γονείς μου είχαμε πάρα πολλές διαφωνίες. Ακόμα και όταν ξεκίνησα, την πρώτη μέρα που βγήκα μόνη μου στον δρόμο, στο σπίτι έγινε πανικός. Ήμουν μόνο 17 ετών αλλά του έπεισα και στο τέλος με στήριξαν».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξήγησε, επιλέγει να στέκεται απέναντι στην τοξικότητα, κρατώντας αποστάσεις και βάζοντας όρια: «Διαχειρίζομαι την τοξικότητα των social media με αποχή. Στο Tik Tok ρουφάμε μεγάλο αρνητισμό και πολύ μεγάλη ευτυχία και εθιζόμαστε σε αυτή την εναλλαγή. Δεν έχουμε φτιαχτεί για όλη αυτή την ένταση. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και μετά κλείνω τις ειδοποιήσεις μου. Δεν θα κάτσω να δω σχόλια, μόνο αυτά που είναι μπροστά στα μάτια μου».
Κιάρα Φεράνι: Η ανάρτηση και το μήνυμα στα ελληνικά- «Ελλάδα, σ’ αγαπώ, ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου»
Η Κάρα Ντελεβίν παραδέχτηκε το ειδύλλιο με την Άμπερ Χερντ
Αντζελίνα Τζολί: Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr