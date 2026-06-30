Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Σχεδόν 2.000 οι νεκροί

Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές λέει η NASA

Σχεδόν 59.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που δημοσίευσε η NASA.

Οι δίδυμοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Οι ερευνητές Κόρι Σερ και Τζέιμον βαν ντεν Χουκ από το Πανεπιστήμιο Πολιτείας του Όρεγκον εκτιμούν ότι περίπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν στις πληγείσες περιοχές. Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα ραντάρ που κατέγραψαν δορυφόροι στις 25 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τους δύο φονικούς σεισμούς.