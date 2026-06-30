Νετανιάχου: «Δεν θα αποχωρήσουμε από τον Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε περιοχές του νότιου Λιβάνου που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο, διαμηνύοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν εκεί όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

«Η θέση μας είναι σαφής: δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή. Όσο η Χεζμπολάχ παραμένει εδώ, οπλισμένη και μας απειλεί, θα παραμείνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Η θέση μας είναι σαφής: δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή. Όσο η Χεζμπολάχ παραμένει εδώ, οπλισμένη και μας απειλεί, θα παραμείνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμφωνία-πλαίσιο με στόχο την επίτευξη «διαρκούς ειρήνης».

Η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο, υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.