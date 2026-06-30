Ξεκίνησε η παρουσίαση του έργου υπηρεσιών και οργανισμών του Δήμου Πατρέων

Με την παρουσίαση του έργου τεσσάρων βασικών Διευθύνσεων του Δήμου Πατρέων ξεκίνησε ο κύκλος ενημέρωσης για το έργο των δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ξεκίνησε σήμερα, στον χώρο συνεδριάσεων της Αγοράς Αργύρη, η παρουσίαση του έργου των Υπηρεσιών και των Οργανισμών του Δήμου Πατρέων, με τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και της Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.Οι παρουσιάσειςθα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου (καθημερινά 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι).

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, στον χαιρετισμό του στην έναρξη των παρουσιάσεων σήμερα το πρωί, αναφέρθηκε στο σημαντική συμβολή των εργαζομένων του Δήμου, στην λειτουργία της πόλης, τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι «αυτοί είναι το γρανάζι που κινεί τον Δήμο».

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ανέφερε τα εξής:

«Το να παρουσιάζει ο Δήμος, οι εργαζόμενοί του, το έργο τους στην πόλη, είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα. Γιατί; Γιατί μέσα σε αντίξοες συνθήκες, οι εργαζόμενοι του Δήμου, αποδεικνύουν ότι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, υπηρετούν τα συμφέροντα του πατραϊκού λαού, αποδεικνύοντας: ότι χωρίς αυτούς, γρανάζι δεν γυρνά.

Γίνεται μια προσπάθεια, ακόμα και μέσα από τα εγχειρίδια του ΕΣΠΑ να μας πουν ότι πρέπει να συμβιβαστούμε και να αποδεχτούμε ότι οι υπηρεσίες των Δήμων θα λειτουργούν ως απλός ελεγκτικός μηχανισμός, ενώ οι επιχειρηματίες και τα κέρδη τους θα είναι αυτοί οι οποίοι θα «χτίζουν» τις πόλεις μας, και μάλιστα προς όφελός τους. Η πόλη μας όμως χτίζεται από τους εργαζόμενουςτης, και μέσα σε αντίξοες συνθήκες.

Συνθήκες που χειροτερεύουν, αφού ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Δήμων και Περιφερειών, ο οποίος προσπαθεί να επιβάλλει τι λογική ότι«είμαστε κρατική υπηρεσία, χωρίς εργαλεία, που η εκάστοτε κυβέρνηση αποφασίζει πόσους εργαζόμενους θα έχουμε, τι οργανόγραμμα θα έχουμε, αν θα προσλάβουμε, πότε και αν θα λύσουμε το ένα πρόβλημα ή το άλλο».

Ωστόσο εμείς είμαστε περήφανοι, γιατί οι εργαζόμενοι μας, νοιάζονται για την πόλη μας και αγωνίζονται για το δημόσιο συμφέρον, όταν κάποιοι αγωνίζονται για το ατομικό τους συμφέρον.

Η Πάτρα προχωρά, με δυσκολίες, με προβλήματα, αλλάπροχωρά, χάρις στους εργαζόμενούς της. Αυτοί είναι η δύναμή της και πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ότι είναι μεγάλη υπόθεση να υπερασπίζεσαι την πόλη σου και τα παιδιά σου.

Η πρόοδος, λοιπόν, είναι δική σας υπόθεση. Πρέπει να παλέψετε, διότι το σύστημα θέλει να αποξενώνει τον εργαζόμενο από την εργασία του, όχι μόνο στο Δήμο, όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, παντού. Θέλει να τον έχει έξω από τον ενθουσιασμό τού «παράγω» και «δημιουργώ», χάνοντας ουσιαστικά τη δύναμή του. Οι εργαζόμενοι είναι τάξη εξουσίας. Αυτοί μπορούν και πρέπει να κάνουν κουμάντο, όχι αυτοί που αυξάνουν την κερδοφορία τους, στην πλάτη των εργαζομένων.

Με χαρά, λοιπόν, περιμένουμε την παρουσίαση της δουλειά σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας ως Δημοτική Αρχή. Οι εργαζόμενοι κι εμείς, εμείς και οι εργαζόμενοι, μπορεί να μην το πετυχαίνουμε πάντα, αισθανόμαστε όμως ότι είμαστε ένα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να χτίσουν τα πάντα, αυτοί μπορούν να τα δημιουργήσουν.Συνεχίστε να εργάζεστε και να προσφέρετε για το μέλλον της πόλης και των παιδιών μας».

Μαζί με τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους των Διευθύνσεων βρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Αναστασία Τογιοπούλου, Μιχάλης Αναστασίου και Διονύσης Πλέσσας, καθώς επίσης ο Χρήστος Κορδάς, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Το έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου παρουσίασε ο αναπληρωτής Διευθυντής Παναγιώτης Παπαευθυμίου.

Η Διεύθυνση με τα4 τμήματα της πραγματοποίησαν όλο το προηγούμενο διάστημα παρεμβάσεις στους τομείς ευθύνης τους. Από τον Γενάρη του 2023 η Διεύθυνση ήρθε σε επαφή με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες σε περιβαλλοντικές ενημερώσεις και δράσεις, πραγματοποίησε 184 μελέτες, προϋπολογισμού 16,4 εκατ. ευρώ, υλοποιώντας 5.000 και πλέον παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ενώ διαχειρίστηκε 350.000 τόνους απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρεμβάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο Παναχαϊκό όρος, όπου ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκετο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και πραγματοποιήθηκε κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής, με 14 διαδρομές συνολικού μήκους 64 χιλιομέτρων, ενώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EnerCmed υλοποιήθηκε ένα πρότυπο έργο στο Σχολικό Συγκρότημα του 2 ου και 6 ου ΕΠΑΛ Πατρών (Αγιά Σοφία) τοποθετήθηκε φωτοβολταϊκό 50Kw, ενώ εγκαταστάθηκε ταρατσόκηπος 140τμ και φυτεμένος κατακόρυφος τοίχος 40τμ, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας.

Το Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου πραγματοποίησε από το 2023, 125 μελέτες προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων εκπόνησε τις μελέτες για την κατασκευή και διαμόρφωση της πλατείας Καλλιπάτειρας, την κατασκευή και διαμόρφωση των Ο.Τ./Κ.Χ. Γ280 και Γ2212 στις Ιτιές, του Ο.Τ. 1775 στην περιοχή της Αγυιάς, την ανάπλαση των περιοχών Ζαβλανίου και Ανθούπολης και την πλατεία Ελλήνων Μουσουργών στην Έξω Αγυιά.

Το έργο του Τμήματος Πρασίνου παρουσίασε η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Χριστίνα Καρούσου. Το Τμήμα Πρασίνου έχει στην ευθύνη του 10.000 στρ. εκτιμώμενη επιφάνεια που απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις εργασιών (3% της συνολικής έκτασής του Δήμου), με πάνω από 10.000 δέντρα σε πεζοδρόμια και πλατείες και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 5.000 παρεμβάσεις από το 2023.

Χαρακτηριστικές είναι οι εκτεταμένες φυτεύσεις σε Ευμήλου, Γούναρη, Σολωμού, πλατεία Υψηλών Αλωνίων, πλατεία Μαρκάτου, πλατεία Πίνδου, η αυτόματη άρδευση σε μία σειρά πλατείες, η φροντίδα του Έλους της Αγυιάς και του Πλατανόδασους.

Το Τμήμα Κοιμητηρίων & Αποτέφρωσης έχει στην ευθύνη του 6 κοιμητήρια, έκτασης 160.000 τ.μ. με 15.600 τάφους παραχωρημένους έως σήμερα. Από το 2023 ανακατασκευάστηκε ο χώρος του οστεοφυλακίου στο Α' Κοιμητήριο, συντηρήθηκε ο Ι.Ν. Αγγέλων, πραγματοποιήθηκαν ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, δημιουργήθηκαν 681 οστεοθυρίδες στο Α' και Β' κοιμητήριο, διαμορφώθηκε ο χώρος για πολιτικές κηδείες, υλοποιείται η κατασκευή μαντρότοιχου στο Α' Κοιμητήριο και μελέτες νέων τμημάτων στο Α' Κοιμητήριο και το κοιμητήριο του Σουλίου, ενώ το Α' Δημοτικό Κοιμητήριο εντάχθηκε στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης (ASCE), καθώς και στην Πολιτιστική Διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κοιμητηρίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας παρουσιάστηκε από την αναπληρώτρια Διευθύντρια Νίκη Ξένου, η οποίααναφέρθηκε στη διάρθρωση των Τμημάτων και στις αρμοδιότητές τους. Τα τμήματα ανταποδοτικών τελών & ΤΑΠ, εσόδων, ελέγχου κοινοχρήστων χώρων, διαχείρισης Λιμενικής Ζώνης και δημοτικής περιουσίας διαχειρίζονται θεσμοθετημένους πόρους, εισφορές, τέλη και δικαιώματα των δημοτικών ακινήτων. Στόχος η ενίσχυση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου, από τα πιο απλά όπως την γραφική ύλη, τα αναλώσιμα, το ρεύμα των κτηρίων, των δρόμων, των πλατειών, τις υπηρεσίες τηλεφωνίας κλπ μέχρι τα πιο εξειδικευμένα όπως έργα χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το κράτος ή την Ε.Ε., τα οποία γίνονται με αυτεπιστασία ή με ανάδοχους εργολάβους, τις προμήθειες των υλικών, του μηχανολογικού εξοπλισμού - μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία, κ.λπ., για να εξασφαλίζεται η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του πατραϊκού λαού.

Η Διεύθυνση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου την τελευταία διετία υλοποίησε και συνεχίζει τις παρεμβάσεις στη Μαρίνα της Πάτρας. Εντός του 2025 αντικαταστάθηκαν δύο από τις κατεστραμμένες ξύλινες προβλήτες με νέες, το 2026 άλλες δύο και εκκρεμούν ακόμα δύο. Η μελέτη για την αντικατάσταση έγινε από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και 75 θέσεις ελλιμενισμού είναι διαθέσιμες, ξανά μετά την κακοκαιρία του 2021.

Με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Πληροφορικής, λειτούργησαν μετρητές για την κατανάλωση ρεύματος που κάνουν οι χρήστες, ενώ το τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας συντήρησε όλα τα πίλαρ που χρησιμοποιούνται στις σταθερές προβλήτες για την ρευματοδότηση των σκαφών. Πραγματοποιήθηκε η ασφαλτόστρωση όλης της Μαρίνας, από τη Διεύθυνση Έργων Υποδομής, ενώ η Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ανάλαβε το έργο των αποξηλώσεων των κατεστραμμένων εξεδρών και το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας συντήρησε το νέο γραφείο της Μαρίνας, το οποίο σε λίγες ημέρες θα δοθεί σε λειτουργία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το έργο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, παρουσίασε ο αναπληρωτής Διευθυντής Χρήστος Φαλιέρος. Η Διεύθυνση με αρμοδιότητες που καλύπτουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο αυθαίρετης δόμησης, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, συνδυάζει την καθημερινή εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου υποθέσεων με σύνθετο τεχνικό και επιστημονικό έργο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πόλης. Ενδεικτικά κατά την περίοδο 2023-2026 διεκπεραίωσε περισσότερες από 16.000 υποθέσεις πολεοδομικού σχεδιασμού και πραγματοποίησε 4.338 ελέγχους αυθαιρέτων κατασκευών.

Παράλληλα, η Διεύθυνση υποστηρίζει τις απαλλοτριώσεις, τις πράξεις εφαρμογής, τις τοπογραφικές αποτυπώσεις, τη λειτουργία του δημοτικού οδικού δικτύου, τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και την εξυπηρέτηση πολιτών και υπηρεσιών, αποτελώντας βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ορθολογική οργάνωση του Δήμου Πατρέων.

Το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, όπως αναφέρθηκε από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Ζωή Κατσακιώρη, υλοποιεί προγράμματα και δράσεις στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας και του εκσυγχρονισμού των μεταφορών, επιβλέπει την εφαρμογή του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, με σταθμούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης. Επιπλέον, έχει εκπονήσει το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αποτελώντας βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό μιας ασφαλέστερης, πιο λειτουργικής και περιβαλλοντικά βιώσιμης πόλης.

Πλούσιο είναι και το έργο που αφορά τη Διαχείριση της Γεωχωρικής Πληροφορίας του Δήμου Πατρέων (Ψηφιοποίηση, Ενημέρωση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, Διαδικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης, πληροφόρησης,μεταφόρτωσης,Web Εφαρμογές, Ανοιχτά δεδομένα, Ειδικές χαρτοσυνθέσειςκλπ), με τη λειτουργία της Γεωπύλης και της Γεωπληροφορικής του Δήμου Πατρέων – webGISπου παρέχουν πλήθος γεωχωρικών δεδομένων και πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου.

https://portal.gispatras.gr/portal/home/index.htmlhttps://gissrvweb.geopatras.gr/webapps/dp/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες και της αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, τον εξοπλισμό που διαθέτει και με τον οποίο παρεμβαίνει καθημερινά, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου Πατρέων. Όπως επεσήμαναν στις παρουσιάσεις τους οι αναπλ. προϊστάμενοι δύο νευραλγικών Τμημάτων της Διεύθυνσης οι κ.κ. Κώστας Ξιούρας και Γιώργος Στροφύλλας, οι εργαζόμενοι παρεμβαίνουν καθημερινά σε πλατείες, πάρκα και δρόμους, ενώ πραγματοποιούν εργασίες σε σχολεία, παραλίες, περιαστικά δάση, στον καταυλισμό στο Ριγανόκαμπο, στις δημόσιες τουαλέτες (Μαρίνα, Πλαζ, Νότιο Πάρκο, Πλατεία Γεωργίου), έχουν στην ευθύνη τους την καθαριότητα μετά την ολοκλήρωση των λαϊκών αγορών, τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται (αθλητικές, πολιτιστικές, καρναβαλικές), απομακρύνουν ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά και μπάζα που συνεχώς απορρίπτονται αυθαίρετα.

Η παρέμβασή τους είναι σημαντική και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως οι καταστροφές μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως αυτά του περασμένου Γενάρη, στις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025, που οι εργαζόμενοι του Δήμου και τα μηχανήματα είχαν καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση και την αποκατάσταση μετά από αυτές, αλλά και σε κάθε πυρκαγιά με μηχανήματα –όπου τους ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική, αλλά και σε περιπτώσεις όπωςστο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» το περασμένο καλοκαίρι για την απομάκρυνση του κατεστραμμένου από την φωτιά υλικού και τον καθαρισμό του χώρου.

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός του Δήμου Πατρέων συνδράμει σε κάθε μικρή και μεγάλη παρέμβαση των υπηρεσιών όλων των Διευθύνσεων, στις διαπλατύνσεις οδών και τη εξασφάλιση της βατότητας των δρόμων, σε μεταφορές και τις απομακρύνσεις αντικειμένων (σχολεία, καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ΚΕΤχ, ΒΙΟΠΑ, μαρίνα, καρναβάλι, κ.α.), ενώ έχει καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση νέων πλατειών και ελεύθερων χώρων πρασίνου που δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους του Δήμου (πλατεία Παραλίας, Ανθούπολης, Παναγίας Αλεξιώτισσας, Περιβόλα, Πλατανόδασος κ.α.).

Η Διεύθυνση, οι εργαζόμενοι της, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός της παρεμβαίνουν καθημερινά σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου, εξασφαλίζοντας την υλοποίηση των παρεμβάσεων τους, συντηρώντας και ανανεώνοντας τον στόλο των οχημάτων του Δήμου Πατρέων που καθημερινά βρίσκονται σε κάθε χωριό και συνοικία της πόλης.

Όλες οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων και θα είναι διαθέσιμες σε όλους.

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων ημερών, περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

Αύριο Τετάρτη 1 η Ιουλίου

1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας

3. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

4. Διεύθυνση Πολιτισμού

5. Διεύθυνση Προγραμματισμού

6. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πέμπτη 2 Ιουλίου

1. Κοινωνικός Οργανισμός Κ.Ο.Δ.Η.Π.

2. Δημοτικό Βρεφοκομείο

3. Κοινωφελής Επιχείρηση Καρναβάλι Πάτρας

4. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

5. ΔΕΥΑΠ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

1. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και Η/Μ

2. Διεύθυνση Έργων Υποδομής

3. Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

4. Σχολικές Επιτροπές

5. Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού.