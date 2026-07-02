Το μεγάλο ρεκόρ του Απόλλωνα Πατρών που «κυνηγάει» ο Προμηθέας

Ο Προμηθέας στελεχώνει ήδη το ρόστερ του ενόψει της συμμετοχής του στην Α1 Εθνική περιόδου 2026-’27. Σε τρεις μήνες θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα κι αυτή θα είναι η 11η συνεχόμενη, αριθμός - ρεκόρ ασφαλώς για το σωματείο.

Αν όλα πάνε καλά, στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, περιόδου 2027-’28 ο Προμηθέας θα ισοφαρίσει τις 12 συνεχόμενες συμμετοχές του Απόλλωνα - επίδοση ρεκόρ για σωματείο της Πάτρας και φυσικά επόμενος «στόχος» του θα είναι οι 13 συνεχείς συμμετοχές - απόλυτο ρεκόρ!

Ο Απόλλων Πατρών σημείωσε την συγκεκριμένη επίδοση αγωνιζόμενος στην -τότε- Α’ Εθνική από την περίοδο 1979-’80 έως και την περίοδο 1990-’91 που υποβιβάστηκε κι ενώ η κατηγορία είχε ήδη μετονομαστεί σε Α1 Εθνική.

Ποτέ ξανά έκτοτε δεν μπόρεσε να πλησιάσει τόσες πολλές συνεχόμενες συμμετοχές.

Το σερί του Προμηθέα ξεκίνησε με το ντεμπούτο του στην τότε Basket League, 2016-’17 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην Stoiximan Greek Basketball League.

Να σημειωθεί πως ο Προμηθέας ξεπέρασε τον Απόλλωνα και στις ευρωπαϊκές συμμετοχές (120 έναντι 40), στα τρόπαια (1 έναντι κανενός), σε καλύτερα πλασαρίσματα στην Α1 (2ος έναντι 6ος), σε συμμετοχές σε τελικούς Σούπερ Καπ (3-2) έχουν από 2 χαμένους τελικούς στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ο Απόλλων προηγείται σε συμμετοχές στην Α1 (34 έναντι 11), σε συμμετοχές στις εθνικές κατηγορίες μπάσκετ (59 έναντι 41) και φυσικά σε δημοφιλία και αποδοχή, τόσο στην Πάτρα όσο και σε επίπεδο εμπορικότητας στην Α1.

Το σερί του Απόλλωνα στην Α1:

1979-80 ΑΠΟΛΛΩΝ

1980-81 ΑΠΟΛΛΩΝ

1981-82 ΑΠΟΛΛΩΝ

1982-83 ΑΠΟΛΛΩΝ

1983-84 ΑΠΟΛΛΩΝ

1984-85 ΑΠΟΛΛΩΝ

1985-86 ΑΠΟΛΛΩΝ

1986-87 ΑΠΟΛΛΩΝ

1987-88 ΑΠΟΛΛΩΝ

1988-89 ΑΠΟΛΛΩΝ

1989-90 ΑΠΟΛΛΩΝ

1990-91 ΑΠΟΛΛΩΝ

Το σερί του Προμηθέα στην Α1:

2016-'17 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2017-'18 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2018-’19 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2019-‘20 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2020-‘21 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2021-΄22 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2022-‘23 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2023-‘24 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2024-‘25 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2025-‘26 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

2026-‘27 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ