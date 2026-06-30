Viral η σπαρακτική αντίδραση οπαδού της Ιαπωνίας μετά τον αποκλεισμό από τη Βραζιλία στις καθυστερήσεις- Έκλαιγε και ούρλιαζε

Viral έγινε η συγκινητική αντίδραση ενός φιλάθλου της εθνικής Ιαπωνίας μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης απέναντι στη Βραζιλία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ. Το παιχνίδι είχε τα πάντα: πάθος, ένταση, ανατροπές, χαμένες ευκαιρίες, έντονα συναισθήματα και δραματικό φινάλε με γκολ στα τελευταία λεπτά.

Οι Ιάπωνες ξαφνιάζοντας τους πάντες κατάφεραν να προηγηθούν στο 29ο λεπτό βάζοντας δύσκολα σε μία ομάδα εκ των φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Βραζιλία πίεσε, βγήκε μπροστά και ισοφάρισε στο 56'. Η Σελεσάο συνέχισε να κυνηγάει το «χρυσό» γκολ της ανατροπής και δημιουργούσε τη μία τελική μετά την άλλη. Τελικά, το «χρυσό» γκολ πέτυχε στο 95ο λεπτό ο Μαρτινέλι και έδωσε στη χώρα του την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή επικρατούσαν πολύ έντονα και ταυτόχρονα αντίθετα συναισθήματα τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην κερκίδα ήταν διχασμένα, από τη μία ικανοποίηση και χαρά για την πρόκριση και από την άλλη απογοήτευση και στεναχώρια.