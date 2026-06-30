Ξεκινούν οι εγγραφές στο 9ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πάτρας για το σχολικό έτος 2026-2027

Από τις 30/6/2026 έως τις 8/7/2026 θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο 9ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πάτρας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή από τις 18.30 έως 21.30 καθημερινά μέχρι τις 8/7/2026 στον 1ο όροφο του 9ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ: Οδός Σεφέρη 129, Κουκούλι, Πάτρα.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της εγγραφής των μαθητών, πρέπει να έρθετε και στο σχολείο για τη συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ΔΕΝ αρκεί ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική εγγραφή.

Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και οι μεταγραφές των μαθητών αφού πρώτα γίνει ηλεκτρονική εγγραφή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

*Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ., αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο ειδικότητας τεχνικού, με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Με τριετής (3) φοίτηση πλέον και εσπερινό ωράριο από τις 18.00 έως τις 22.30. Ταυτόχρονα, για όσους το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική, ΤΕΦΑΑ, κ.ά.. Τέλος με ένα ακόμη επιπλέον έτος , εφόσον το επιθυμούν, μπορούν μέσω της «Μαθητείας» και της πιστοποίησης που ακολουθεί να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5.

Στο 9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Πάτρας υπάρχουν για το σχολικό έτος 2026-27 οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

· Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητες:

· Τεχνικός Οχημάτων

· Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

· Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

· Τομέας Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητες:

· Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

· Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

· Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ειδικότητα:

· Συντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης.

*Δ/ντης του σχολείου είναι ο κ. Ριζόπουλος Ανδρέας - Αριστοτέλης.