Summer Camp Ανά- ΨΥΧΗΣ 2026: Μια εβδομάδα γεμάτη πολύτιμες εμπειρίες, νέες φιλίες και δεξιότητες ζωής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το φετινό Summer Camp Ανά-ΨΥΧΗΣ Παιδιών και Εφήβων που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ε.Ο.Π.Α.Ε και με την υποστήριξη της εθελοντικής ομάδας «Inσπειρation».

Όσον αφορά στην Ομάδα Εφήβων, συμμετείχαν κατά μέσο όρο 21 έφηβοι ηλικίας 13–15 ετών. Μέσα από πέντε (5) βιωματικές συναντήσεις, οι έφηβοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να επεξεργαστούν ζητήματα που αφορούν την εφηβεία, όπως οι επιρροές από την οικογένεια, τους συνομηλίκους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναγνώριση των προσωπικών τους δυνατοτήτων, των αξιών και των στόχων τους, καθώς και η πρόληψη των εξαρτήσεων και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Οι βιωματικές δραστηριότητες συνέβαλαν στη σταδιακή προσωπική εξέλιξη των εφήβων, ενισχύοντας την αυθεντική έκφραση, την αυτοαποδοχή και τη συνεργασία. Ιδιαίτερη απήχηση είχε η συνάντηση για την πρόληψη των εξαρτήσεων, μέσα από την οποία οι ίδιοι διατύπωσαν μηνύματα όπως «Δεν είσαι μόνος» και «Έχεις βοήθεια, αρκεί να μιλήσεις», αναδεικνύοντας τη σημασία της υποστήριξης, της αλληλεγγύης και της αναζήτησης βοήθειας. Ολοκληρώνοντας, οι έφηβοι μοιράστηκαν σκέψεις όπως «Ένιωσα ότι ανήκω σε μια ομάδα», «Έκανα πολλούς φίλους» και «Να είμαι ο εαυτός μου», αναδεικνύοντας το ουσιαστικό αποτύπωμα που άφησε η ομάδα στην ψυχική τους ενδυνάμωση, στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων και στην προσωπική τους εξέλιξη.

Όσον αφορά στην Ομάδα Παιδιών, συμμετείχαν κατά μέσο όρο 23 παιδιά ηλικίας 10–12 ετών. Μέσα από πέντε βιωματικές συναντήσεις, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να δημιουργήσουν και να εκφραστούν, καλλιεργώντας παράλληλα σημαντικές προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια συνεργασίας και ομαδικές ασκήσεις, εξερεύνησαν τις δυνατότητές τους, έμαθαν τα οφέλη της συνεργασίας, αναγνώρισαν τα συναισθήματά τους και εξασκήθηκαν στην επικοινωνία και τη διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, τα παιδιά μοιράστηκαν σκέψεις και συναισθήματα όπως «Περάσαμε πολύ ωραία», «Έκανα καινούργιους φίλους» και «Μου άρεσε που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί», αποτυπώνοντας τις όμορφες εμπειρίες και τις ουσιαστικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Summer Camp Ανά- ΨΥΧΗΣ.

Η ολοκλήρωση των Summer Camp Ανά - ΨΥΧΗΣ όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, άφησε πολύτιμες εμπειρίες, νέες φιλίες και σημαντικά εφόδια για την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των βιωματικών δράσεων πρόληψης στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας.





