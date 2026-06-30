Στάνος Αμφιλοχίας: Νεκρός εντοπίστηκε 65χρονος αγρότης στην οικία του

Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο
Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινότητα της Στάνου Αμφιλοχίας, μετά τον θάνατο ενός 65χρονου αγρότη, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του το απόγευμα της Τρίτης.
Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε αμέσως Αστυνομία και ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο.
Οι έρευνες για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη.
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