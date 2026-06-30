Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών από 2 έως και 8 Ιουλίου 2026

Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, από την Πέμπτη 2/7 έως την Τετάρτη 8/7/2026 με ώρα έναρξης 21:30 θα προβάλλεται η ταινία "The Invite- Η Πρόσκληση" σε σκηνοθεσία της ηθοποιού Ολίβια Γουάιλντ, η οποία επίσης πρωταγωνιστεί.

Διάρκεια: 107 λεπτά

Κατηγορία: Δραματική κομεντί.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2/7/2026

Σκηνοθεσία: Ολίβια Γουάιλντ.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Πενέλοπε Κρουζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πολ Ραντ.

Σενάριο των Γουίλ ΜακΚόρμακ και Ρασίντα Τζόουνς.

Η ταινία είναι αγγλόφωνο ριμέικ της Ισπανικής ταινίας του 2020 "The People Upstairs" του Σεσκ Γκέι.

Ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές, που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας.

Η ταινία έρχεται στις ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 σε διανομή από την Spentzos Films.

Να προσθέσουμε πως μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Sundance στη Γιούτα τον περασμένο Ιανουάριο, το φιλμ «The Invite» προσέλκυσε το ενδιαφέρον διανομέων, ωστόσο η Ολίβια Γουάιλντ όπως αναφέρει το flix.gr, ήταν κατηγορηματική: η ταινία έπρεπε να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις αίθουσες, απορρίπτοντας την προοπτική των streaming πλατφορμών καθώς η κινηματογραφική εμπειρία παραμένει το ιδανικό περιβάλλον για ένα έργο τέτοιου είδους.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 2610994765

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