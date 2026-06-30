Ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία του 3χρονου Άγγελου: Πόσα επιπλέον χρόνια κάθειρξης επιβλήθηκαν στη μητέρα και τον σύντροφό της;

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκαν στην 27χρονη μητέρα, ενώ ισόβια κάθειρξη συν 24 έτη και 3 μήνες επιβλήθηκαν στον 45χρονο πρώην σύντροφό της, για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη, με το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου να κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα, καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, σε σχέση με τα ευρήματα στο σπίτι.

Για τον 45χρονο, το δικαστήριο επέβαλε επιπρόσθετη καταδίκη για συλλογή και καταγραφή προσωπικών δεδομένων, ενώ τον αθώωσε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Η 27χρονη μητέρα, από την πλευρά της, δεν κατάφερε να πείσει το δικαστήριο για τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, ο οποίος και απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση, απορρίπτοντας τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών, τόσο λόγω πρότερου σύννομου βίου όσο και καλής διαγωγής μετά την προφυλάκισή τους.

Τι υποστήριξε η 27χρονη μητέρα στην απολογία της

Στην απολογία της, η μητέρα του παιδιού ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αρχικά το παιδί κοιμόταν μαζί τους στο διπλό κρεβάτι, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, τα οποία απέδωσε στον τότε σύντροφό της.

«Δεν ξέρω τι τον έπιασε μετά, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπάει το παιδί στα χέρια και στα γόνατα, επειδή ήταν ζωηρός», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Ανέφερε επίσης ότι ο σύντροφός της της έλεγε πως «καίει το παιδί για να βάλει μυαλό», διευκρινίζοντας πάντως ότι η ίδια δεν είχε δει ποτέ άμεσα τις σχετικές πράξεις.

Ερωτηθείσα γιατί δεν είχε μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο, απάντησε ότι το νοσοκομείο βρισκόταν μακριά: «Πώς να πάω στο νοσοκομείο; Αφού ήταν μακριά».

Για το πρωί της 25ης Ιανουαρίου, περιέγραψε ότι είχε βγει για καφέ και, όταν επέστρεψε, βρήκε το παιδί σε κακή κατάσταση: «Μπαίνω μέσα και βλέπω το παιδί πάνω στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Μου είπε ότι χτύπησε στο τραπεζάκι».