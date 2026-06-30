Ερύμανθος: Φωτιά κοντά στην 111, στο ύψος του Σταυροδρομίου- Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στις 15:15, πλησίον της 111 στο ύψος του Σταυροδρομίου.

Στο σημείο επενέβη άμεσα το δασικό περιπολικό που σταθμεύει στο Σταυροδρόμι, καθώς και οχήματα από τη Χαλανδίτσα και τον 1ο Σταθμό, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ρίψεις από αεροσκάφος τύπου airtractor.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.