Πετράλωνα: Η στιγμή που η πολυκατοικία παίρνει κλίση και καταρρέει - ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες καταγράφουν καρέ καρέ την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), αποτυπώνοντας τη στιγμή που το κτήριο άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση, πριν καταρρεύσει.

Η πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, η οποία αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονική οικοδομή.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το κτήριο να καταρρέει τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή εκτελεί εργασίες μία πρέσα: