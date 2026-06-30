Γαβαλάς: «Το νυφικό της Οικονομάκου ήταν σαν υπολείμματα δαντέλας»

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 για το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου στην τελετή ανταλλαγής όρκων με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο.

Ο Λάκης Γαβαλάς, δεν τρελάθηκε και πολύ με την επιλογή της Αθηνάς Οικονομάκου και σχολίασε ότι θα προτιμούσε να έχει φορέσει κάτι πιο αέρινο που θα ταίριαζε στο νησί. «Ο καθένας φοράει αυτό που νομίζει ότι είναι ωραίο γι’ αυτόν. Σίγουρα δεν ήταν ένα νυφικό για νησί. Με ένα τέτοιο φόρεμα, που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι σταθερό, δε δίνει πολλή κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα, δεν ήταν αέρινο για νησί, άλλοι είπαν ότι δεν ήταν για εκκλησία. Αυτή έχει ωραίο σώμα, μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά το ωραίο σώμα μπορεί να αποκαλυφθεί και με ένα ωραίο σκίσιμο, ένα ωραίο αέρινο φόρεμα που το παίρνει ο αέρας, που είναι λιγάκι διαφανές αλλά δεν είναι ταυτόχρονα.

Η Αθηνά, που τη θαυμάζω και το ξέρει και το ζευγάρι γενικότερα, θα μπορούσε να φοράει ένα απλό δικό της ρούχο, που κάνουν υπέροχα ρούχα μαζί με τη Συνατσάκη. Γιατί να μη βάλει κάτι δικό της, να κάνει διαφήμιση σε αυτό; Τώρα να κάνει διαφήμιση σε ένα ρούχο που το έχουμε δει άλλες 100 χιλιάδες φορές πριν, και ήταν σαν να είναι δαντέλες υπολείμματα που τις κόλλησε όλες μαζί, δε νομίζω ότι της χάρισε πολύ» είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Σε λίγο καιρό θα δείτε τι βέλη θα δεχτώ από έναν συνάδελφο, παλιό θα έλεγα, γιατί είναι τόσο παλιακός με αυτά που λέει, είναι γυναίκα, είναι δυο αυτές, οι οποίες αμφισβητούν την ύπαρξή μου…στη συγκεκριμένη εταιρεία χάρισα και μια μεγάλη επιτυχία με μια τότε φίρμα» ανέφερε σε άλλο σημείο ο γνωστός σχεδιαστής.

Το νυφικό που επέλεξε να φορέσει η Αθηνά Οικονομάκου στην τελετή ανταλλαγής όρκων με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.