Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των δωρεάν σεμιναρίων Digital Marketing του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 ο κύκλος των τριών δωρεάν εξειδικευμένων τρίωρων σεμιναρίων Digital Marketing, που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αχαΐας και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ., με εισηγητή τον κ. Θάνο Μπερτέ.

Το τρίτο και τελευταίο σεμινάριο, με θέμα «Budget & Αποτελέσματα: Πώς επενδύουμε σωστά στο Digital Marketing», επικεντρώθηκε στον ορθό σχεδιασμό του διαφημιστικού προϋπολογισμού, στην αξιολόγηση της απόδοσης των ψηφιακών ενεργειών και στη μέτρηση των αποτελεσμάτων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στις επιχειρήσεις τους.

Ιδιαίτερη στιγμή της τελευταίας συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση όλων των συμμετεχόντων, με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων συνεργασιών. Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως φορέα που δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή γνώσης, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνεργασία, εξωστρέφεια και βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες παρακολούθησαν και τις τρεις θεματικές ενότητες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέλαβαν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, επισφραγίζοντας τη συμμετοχή τους σε έναν κύκλο επιμόρφωσης με ουσιαστικό και άμεσα εφαρμόσιμο περιεχόμενο.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον των επιχειρηματιών-μελών επιβεβαίωσαν την ανάγκη για τη συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Το Επιμελητήριο Αχαΐας δεσμεύεται να επενδύει σταθερά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών δράσεων, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επιχειρήσεων-μελών του, με στόχο την αναβάθμιση της αχαϊκής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των τοπικών επιχειρήσεων.

Η επιτυχία του προγράμματος επιβεβαίωσε ότι η διάχυση της γνώσης, η διαρκής επιμόρφωση, η δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη συνολική αναβάθμιση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Αχαΐας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας με την νέα του διοίκηση συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, στη συνεργασία και στην καινοτομία, δημιουργώντας ευκαιρίες που ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις–μέλη του και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.