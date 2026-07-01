Αντώνης Ρέμος: «Ο Παντελής Παντελίδης ήταν ένας σύγχρονος Ροβινσώνας Κρούσος»

Καλεσμένος στον «Ρυθμό» βρέθηκε ο Αντώνης Ρέμος για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Αντώνη Βαρδή και τον Παντελή Παντελίδη.

«Το όνειρό μου έφτανε μέχρι το σημείο να πάω να τραγουδήσω στο “Να η ευκαιρία”. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή, να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι κι ένας φίλος του», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος.

Ο Αντώνης Ρέμος είπε στη συνέχεια για τον Παντελή Παντελίδη: «Ο Παντελής ήταν ένας σύγχρονος Ροβινσώνας Κρούσος.

Ταυτίστηκαν πάρα πολλοί νέοι μαζί του και ήταν και πολύ εκκωφαντικός ο θάνατός του. Επειδή ήταν βίαιος κι επειδή ήταν έτσι όπως συνέβη, θεωρώ ότι θα μείνει πάντα στην ψυχή του κόσμου ως ημιτελής αγάπη. Και αυτές οι αγάπες, οι ανεκπλήρωτες, μένουν για πάντα στο χρόνο.

Και έγραφε με έναν τρόπο τέτοιο, τόσο ακατανόητο και ακαταλόγιστο αλλά τόσο ουσιαστικό, που μόνο αυτός μπορούσε να το πει».