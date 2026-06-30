Η Κάρα Ντελεβίν παραδέχτηκε το ειδύλλιο με την Άμπερ Χερντ

Το μοντέλο και ηθοποιός Κάρα Ντελεβίν επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι είχε ερωτική σχέση με την Άμπερ Χερντ την περίοδο που η πρωταγωνίστρια του «Aquaman» βρισκόταν στο επίκεντρο του πολύκροτου διαζυγίου της με τον Τζόνι Ντεπ.

Οι δυο τους διατηρούσαν στενή φιλία για χρόνια και είχαν εμφανιστεί πολλές φορές μαζί σε πάρτι και δημόσιες εκδηλώσεις, ωστόσο εδώ και καιρό κυκλοφορούσαν φήμες ότι η σχέση τους είχε εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από φιλία. Μιλώντας στο «Louis Theroux Podcast», το μοντέλο Κάρα Ντελεβίν είπε ότι «ήμασταν κοντά για πολύ καιρό» προσθέτοντας ότι «μπλέχτηκαν» όταν η Άμπερ Χερντ και ο πρώην σύζυγός της Τζόνι Ντεπ «ήταν στη φάση του διαζυγίου» το 2016.

Η δήλωση αυτή της Ντελεβίν έρχεται ένα μήνα μετά από την αναφορά στο στο podcast «Call Her Daddy» ότι «το να κοιμάται με τους φίλους της» τη βοήθησε να κατανοήσει τη σεξουαλικότητά της.

«Υπήρχε ασφάλεια σε αυτό. Αυτό επίσης δεν σήμαινε ότι ήμασταν ομοφυλόφιλοι. Ξέρετε, όλοι είχαμε φίλους, αλλά ό,τι και να συμβεί όταν σβήσουν τα φώτα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα» είχε πει χαρακτηριστικά.

Τι είπε για το ερωτικό «τρίγωνο» με τον Έλον Μασκ

Το 2020 φίλος και πρώην γείτονας της Χερντ είπε ότι η Ντελεβίν πήρε μέρος σε ένα «ερωτικό τρίγωνο» μαζί με την πρώην σύζυγο του Ντεπ και τον Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με τον Τζος Ντρου, το «τρίο» πέρασε μια καυτή νύχτα στο ρετιρέ διαμέρισμα του Ντεπ στο Λος Άντζελες στα τέλη του 2016, όταν η Χερντ ήταν ήδη σε διάσταση από τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής».

Σε αποσπάσματα της κατάθεσης του Ντρου που είχε δημοσιεύσει τότε η Daily Mail, η νομική ομάδα του 57χρονου σταρ ρωτούσε τον άνδρα – που στο παρελθόν ζούσε δωρεάν σε ένα από τα πολλά γειτονικά διαμερίσματα που ανήκουν στον σταρ – τι γνωρίζει για το φημολογούμενο «ερωτικό τρίγωνο».

«Σου είπε ο Ρόκι ότι η Άμπερ Χερντ είχε ερωτική σχέση με την Κάρα Ντελεβίν ενώ ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Τζόνι Ντεπ;», ρώτησε ο δικηγόρος Μπέντζεμιν Τσου. «Ναι», απαντά ο Ντρου, που είχε χωρίσει από την Πένινγκτον αλλά ισχυριζόταν στην κατάθεσή του ότι έκανε παρέα με την Χερντ μέχρι και την περασμένη χρονιά και ότι εκείνη πληρώνει τον δικηγόρο του.

«Σου είπε ποτέ ή άφησε να εννοηθεί ότι ενώ η Άμπερ ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Τζόνι Ντεπ, η ίδια μαζί με τον Έλον Μασκ και την Κάρα Ντελεβίν πέρασαν μια νύχτα μαζί;» ρώτησε ο δικηγόρος για να λάβει την επιβεβαίωση από τον Ντρου, ο οποίος διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία. «Είχαν επομένως ερωτική σχέση οι τρεις τους;» επέμεινε ο δικηγόρος. «Απ’ ό,τι είχα καταλάβει, ναι», απάντησε ο φίλος της Χερντ.