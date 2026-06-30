Αντζελίνα Τζολί: Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια

Μυστήριο αποτελεί η προσωπική ζωή της Ατζελίνα Τζολί μετά το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ με την ίδια να επισημαίνει πως έπεισε τον εαυτό της ότι αυτό το κομμάτι της ζωής της δεν έχει προτεραιότητα.

Η Αντζελίνα Τζολί, παραδέχτηκε πως δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια αποκαλύπτοντας ότι η προσωπική της ζωή πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός ανέφερε σε συνέντευξή της στο Yahoo Entertainment πως από το 2016 που τράβηξε χωριστούς δρόμους στη ζωή με τον ηθοποιό, επικεντρώθηκε στην οικογένειά της και στα έξι παιδιά που απέκτησε μαζί του.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από το διαζύγιό μου», δήλωσε και πρόσθεσε: «Έτσι, έχω κάπως πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα όσο επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου».

Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ πέρασε έναν ιδιαίτερα δύσκολο και μακροχρόνιο χωρισμό, με τη δικαστική διαμάχη να διαρκεί οκτώ χρόνια και να ολοκληρώνεται τελικά το 2024.

Η 52χρονη Τζολί μίλησε ανοιχτά και για το ψυχολογικό αποτύπωμα αυτής της περιόδου: «Η ζωή με έχει “σπάσει” λίγο», εξομολογήθηκε, τονίζοντας ωστόσο πως βρίσκεται σε μια φάση επαναπροσδιορισμού. «Νιώθω ότι πρέπει να ζήσω ξανά, να είμαι ξανά ελεύθερη», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ακόμη και οι κόρες της πλέον επιθυμούν να τη βλέπουν να επικεντρώνεται περισσότερο στον εαυτό της ως γυναίκα και όχι ως μαμά: «Νομίζω ότι, με κάποιον τρόπο, με βοηθούν να ξαναβρώ τον παλιό μου εαυτό.

Η επιθυμία μου να τις δω δυνατές, τρυφερές, γεμάτες πίστη αλλά και αποφασιστικότητα, μου θυμίζει ποια ήμουν. Πιστεύω πως τώρα θέλουν να μην με βλέπουν μόνο ως “μαμά”», είπε.