Κλείδωσε κι επίσημα η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του STAR

Οριστικά και με τη βούλα του συμβολαίου την επόμενη σεζόν η Ζήνα Κουτσελίνη θα είναι η παρουσιάστρια της νέας πρωινής εκπομπής του STAR, αντλώντας θεματολογία από την ενημέρωση αλλά και από την ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, η Ζήνα Κουτσελίνη υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο με το κανάλι της Κηφισιάς, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους για έναν ακόμη χρόνο με το STAR.

Βέβαια για το νέο πλαίσιο συνεργασίας το συμβόλαιο αναφέρει ότι η ώρα μετάδοσης της εκπομπής θα είναι στο χρονικό διάστημα από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό η αναφορά σε ζώνη είναι κάτι σύνηθες στα συμβόλαια των κεντρικών παρουσιαστών, ώστε να μπορούν τα κανάλια να έχουν την «ευελιξία» να ρυθμίζουν και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Άλλωστε, όπως έχει αναφέρει ο Γρηγόρης Μελάς σε προηγούμενα ρεπορτάζ, η μετακόμιση της Ζήνας σε πιο πρωινή ζώνη από αυτήν που μεταδίδεται τώρα η εκπομπή της «Αλήθειες με τη Ζήνα» αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές και στο υπόλοιπο μεσημεριανό κυρίως πρόγραμμα του STAR και για αυτό εξετάζεται η αλλαγή στην ώρα μετάδοσης του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεών τους. Οι τελικές αποφάσεις για την ακριβή ώρα μετάδοσης της εκπομπής θα ληφθούν μέσα στον επόμενο μήνα, αλλά θα είναι τρίωρης περίπου διάρκειας.

Έτσι λοιπόν μετά και την υπογραφή του νέου συμβολαίου της Ζήνας Κουτσελίνη είναι οριστικό ότι το STAR θα ξεκινά το live καθημερινό του πρόγραμμα με την καινούργια εκπομπή που θα κινείται σε infotainment θεματολογία. Οπότε η Ζήνα θα… σερβίρει στους τηλεθεατές τον πρώτο καφέ της ημέρας από τη συχνότητα του σταθμού της Κηφισιάς.