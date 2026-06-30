Κιάρα Φεράνι: Η ανάρτηση και το μήνυμα στα ελληνικά- «Ελλάδα, σ’ αγαπώ, ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου»

Η Κιάρα Φεράνι εδώ και ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές και «οργώνει» τις Κυκλάδες, ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram για το πόσο λάτρεψε τα ελληνικά νησιά.

Η Κιάρα Φεράνι μετά τα ταξίδια σε Κίμωλο και Μήλο, βρέθηκε για 24 ώρες στην Αθήνα και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το ξενοδοχείο όπου έμεινε, φορώντας μπικίνι, δείχνοντας στιγμιότυπα από την παραλία αλλά και από το εστιατόριο όπου γευμάτισε.

Η Ιταλίδα influencer στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε μεταξύ άλλων: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».

Το φετινό της ταξίδι στην Ελλάδα δεν είχε μόνο χαρακτήρα διακοπών, αλλά συνδύασε ιδανικά την ξεκούραση με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η Κιάρα Φερράνι έφτασε στην Αθήνα στα μέσα Ιουνίου, με αφορμή τη νέα συνεργασία της με τη Βάσια Κωσταρά, ενώ από την πρώτη στιγμή η άφιξή της προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μήλο και στην Κίμωλο, όπου πραγματοποίησε φωτογράφιση για τη νέα τους συνεργασία, βρίσκοντας παράλληλα χρόνο να απολαύσει τις ομορφιές του νησιού.