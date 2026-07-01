Η Ευρώπη διψά: Στις πρώτες θέσεις της λειψυδρίας η Ελλάδα

Με μόλις το 5,8% των πόρων γλυκού νερού της να έχει χρησιμοποιηθεί — από παγετώνες, υπόγεια ύδατα, ποτάμια και λίμνες — το ποσοστό χρήσης νερού σε ολόκληρη την ΕΕ μπορεί να φαίνεται υπό έλεγχο.

Δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση ο μέσος όρος δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι εντυπωσιακές και ανησυχητικές, σύμφωνα με το Euronews.

Πάρτε για παράδειγμα την Κύπρο, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς έκτακτης ανάγκης.

Η χώρα έχει καταναλώσει το 72% των πόρων γλυκού νερού της, με κορυφή το 92% το καλοκαίρι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).

Για να το θέσουμε σε πλαίσιο, μια χώρα βρίσκεται στη ζώνη προειδοποίησης όταν χρησιμοποιεί το 20% των υδάτινων πόρων της.

Νωρίτερα φέτος, οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να εξοικονομήσουν το 10% της καθημερινής τους κατανάλωσης νερού (που αντιστοιχεί σε περίπου δύο λεπτά χρήσης νερού), αλλά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Κύπρου αυξάνεται ραγδαία δεν αποτελεί καλή είδηση ούτε για τους υδάτινους πόρους της χώρας.

Η κυβέρνηση καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε πόσιμο νερό, ιδίως εν όψει της περιόδου των διακοπών, ενώ η απερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης ως μία από τις προτεραιότητές της.

Μετά την Κύπρο ακολουθεί μια άλλη μεσογειακή χώρα, η Μάλτα, με ετήσιο ποσοστό χρήσης νερού 33%.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώνεται το καλοκαίρι, όταν το επίπεδο υδατικής πίεσης ανέρχεται στο 67%.

Η Ελλάδα τοποθετείται τρίτη στη λίστα με ποσοστό χρήσης νερού 37%.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε άλλες χώρες: τα επίπεδα εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων τη Ρουμανία (34%), την Πορτογαλία (31%), την Ιταλία (27%) και την Ισπανία (26,5%) βρίσκονται όλα σαφώς εντός της ζώνης προειδοποίησης κατά τη θερινή περίοδο.