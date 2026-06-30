Πετράλωνα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε όμορο οικόπεδο, όπου μετά την κατεδάφιση μιας διώροφης κατοικίας με γκαράζ, θα προχωρούσε η ανέγερση μιας νέας πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο, στη θέση της.

Η διαδικασία για την κατεδάφιση του κτιρίου (με οικοδομική άδεια ανέγερσης το 1956) ξεκίνησε το 2024, με την άδεια κατεδάφισης να εκδίδεται στις 19 Νοεμβρίου, αφού είχε προηγηθεί η έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Στην περιγραφή του έργου γίνεται λόγος για κατεδάφιση διώροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη σε οικόπεδο, των οποίων το εμβαδόν ήταν 213 τμ, ενώ στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης αναφέρεται ότι το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 150 τμ.