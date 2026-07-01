Τουρισμός: Στροφή στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Προοπτικές για μεγαλύτερη σεζόν

Η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν περιόρισε τη διάθεση των ταξιδιωτών να επισκεφθούν την Ελλάδα.

Εκείνο που, όμως, άλλαξε ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουν τις διακοπές τους. Ετσι, οι έγκαιρες κρατήσεις κινήθηκαν υποτονικά την άνοιξη, όμως από τις αρχές Ιουνίου καταγράφεται έντονη αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ενώ όλα δείχνουν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα παραταθεί έως και τον Νοέμβριο.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από την αποτίμηση των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2026 της Square Lime Hospitality Management, η οποία διαχειρίζεται περίπου 45 boutique ξενοδοχεία σε Κυκλάδες, Αθήνα και Μάνη, αξιοποιώντας δεδομένα της πλατφόρμας WebHotelier.

Αμείωτη η τάση για την Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, όταν οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις υποχώρησαν αισθητά, δεν αποτύπωνε μείωση του ενδιαφέροντος για τη χώρα. Αντίθετα, οι δυνητικοί επισκέπτες συνέχισαν να αναζητούν ελληνικούς προορισμούς, επιλέγοντας όμως να καθυστερήσουν την οριστική τους απόφαση έως ότου υποχωρήσει η διεθνής αβεβαιότητα ή εμφανιστούν πιο ελκυστικές προσφορές.

Την τελευταία στιγμή

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογραφική εκδήλωση ο ιδρυτής της Square Lime, Βασίλης Λαπαναΐτης, η πιο χαρακτηριστική μεταβολή της φετινής σεζόν είναι η σημαντική μείωση του χρόνου μεταξύ κράτησης και ταξιδιού. Η γεωπολιτική αστάθεια οδήγησε πολλούς ταξιδιώτες να προγραμματίζουν τις διακοπές τους ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν από την αναχώρηση, μετατρέποντας τις last minute κρατήσεις σε κυρίαρχη τάση.

Είναι ενδεικτικό ότι το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις στα boutique ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία ήταν μειωμένες κατά 25%-35% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, χωρίς όμως να έχει περιοριστεί η πραγματική ζήτηση.

«Οι ταξιδιώτες δεν εγκατέλειψαν την Ελλάδα ως επιλογή. Απλώς περίμεναν περισσότερο πριν προχωρήσουν στην κράτηση. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρέασε κυρίως την ψυχολογία τους και όχι την πρόθεση να ταξιδέψουν», σημειώνει ο κ. Λαπαναΐτης.

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής διαμορφώνουν τη φετινή αγορά

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται πλέον και στις επιδόσεις της θερινής περιόδου. Παρότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος εξακολουθούν να συγκεντρώνουν ισχυρή ζήτηση, οι επισκέπτες προχωρούν σε κρατήσεις μόνο όταν εντοπίζουν ανταγωνιστικές τιμές. Ως αποτέλεσμα, το μέσο ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (ADR) εκτιμάται ότι θα κινηθεί κατά 5%-7% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, οι προοπτικές για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες. Η εταιρεία προβλέπει αυξημένες πληρότητες και δυνατότητα αναπροσαρμογής των τιμών κατά 10%-12%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και το 15%. Η δυναμική αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η τουριστική περίοδος θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς μέχρι και τον Νοέμβριο.

Πάρος και Νάξος συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Πάντως, οι μεγάλοι κερδισμένοι της φετινής χρονιάς αναδεικνύονται η Πάρος και η Νάξος, καθώς προσελκύουν σημαντικό μέρος της ζήτησης που τα προηγούμενα χρόνια κατευθυνόταν κυρίως προς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Οι ταξιδιώτες φαίνεται να στρέφονται σε προορισμούς που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, χαμηλότερη τουριστική πυκνότητα και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η συνολική ζήτηση για τα δύο νησιά καταγράφει αύξηση περίπου 20%, ενώ στη Νάξο η αγορά των ΗΠΑ ενισχύεται κατά περίπου 24%.

Η Μύκονος

Στη Μύκονο, μετά από τρεις απαιτητικές τουριστικές χρονιές, διαφαίνονται σημάδια σταθεροποίησης. Η μεγαλύτερη άνοδος προέρχεται από την αγορά της Ινδίας, όπου η ζήτηση αυξάνεται κατά περίπου 250%, αν και από χαμηλή αφετηρία. Θετικά κινούνται επίσης η Βραζιλία, με σχεδόν διπλάσια ζήτηση, και η Γαλλία, με άνοδο 10%-12%. Αντίθετα, μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, με πτώση που κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%.

Η Αθήνα ενισχύει τη θέση της στα city breaks

Θετικό πρόσημο διατηρεί και η Αθήνα, με τη συνολική ζήτηση να αυξάνεται κατά 2%-3%. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης είναι η γερμανική αγορά (+17%), το Βέλγιο (+11%) και η Γαλλία (+5%-7%), επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική πρωτεύουσα εδραιώνει τη θέση της ως δημοφιλής ευρωπαϊκός προορισμός για σύντομες αποδράσεις.

Αντίθετα, χαμηλότερες εμφανίζονται οι αναζητήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες (-4%), καθώς και από την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Κύπρο. Η Square Lime διευκρινίζει, πάντως, ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών και όχι τις τελικές κρατήσεις.

Αυθεντική εμπειρία

Πέρα από τα αριθμητικά δεδομένα, η εταιρεία διαπιστώνει και μια βαθύτερη αλλαγή στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις. Μετά την κυριαρχία του λεγόμενου Experience Economy, ενισχύεται πλέον το μοντέλο του Connection Economy, με τους επισκέπτες να αναζητούν ουσιαστικότερη σύνδεση με τον προορισμό, την τοπική κοινωνία και την αυθεντική πολιτιστική εμπειρία, στοιχείο που, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαπαναΐτη, εκφράζουν περισσότερο τα boutique ξενοδοχεία.

