Μεγάλη φωτιά στην Κορινθία- Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στα Εξαμίλια Κορινθίας το απόγευμα της Τρίτης (30/6).

Το πύρινο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του δήμου Κορινθίων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα ενώ συνδράμουν μηχανήματα ΟΤΑ και εθελοντές.

Λίγο μετά τις 17.30 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας όσους βρίσκονται στους οικισμούς ”Φιλοθέη” και ”Θυμαριώνα” να απομακρυθούν προς Ξυλοκέριζα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.