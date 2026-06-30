Ανατροπή νταλίκας στην Ολυμπία Οδό: Γέμισε ο δρόμος καρπούζια- ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Ολυμπία Οδό, όταν νταλίκα που μετέφερε φορτίο με καρπούζια ανετράπη μετά τα διόδια Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από την ανατροπή, σύμφωνα με το Korinthos Tv, το φορτίο διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η άμεση επέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση της νταλίκας και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.