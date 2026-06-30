ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας-Άρμα Θέσπιδος: Οι παραστάσεις του "Επιθεωρητή" του Ν. Γκόγκολ από 1η έως και 6 Ιουλίου 2026

Το σχήμα Άρμα Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας συνεχίζει δυναμικά την θεατρική του διαδρομή με τον "Επιθεωρητή" του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ.Δ.Ε., δίνει την δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο έργα του κλασικού ρεπερτορίου, εκτός σκηνής, σε χώρους πολιτιστικών φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Το Άρμα Θέσπιδος παρουσίασε ήδη με επιτυχία τον "Επιθεωρητή", σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωμανού, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρόης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυρών, τον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Βασιλείου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Καστριτσίου και ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο της καλοκαιρινής του περιοδείας με την παρουσία του στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσού.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των επερχόμενων παραστάσεων, από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.

Τετάρτη 1 Ιουλίου: Πολιτιστικός Σύλλογος Γηροκομείου-Πλατεία Γηροκομείου, Ιωάννη Δαμασκηνού και Τιμοθέου.

Πέμπτη 2 Ιουλίου: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς-Παλιό Εργοστάσιο Μάμου-Αθηνών 107.

Παρασκευή 3 Ιουλίου: Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίου-Ζωοδόχου Πηγής 6 και Ιωνίας.

Σάββατο 4 Ιουλίου: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροιτίκων- Κατασκήνωση Δήμου Πατρέων.

Κυριακή 5 Ιουλίου: Πολιτιστικός Σύλλογος Λεύκας Πατρών –Κεντρική Πλατεία Λεύκας-Λεύκα 146.

Δευτέρα 6 Ιουλίου: Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας- Δημαρχείο Θέρμου.

Η υπόθεση:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης πανικόβλητοι μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει κρυφά για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα « άπλυτα τους» θα βγουν στην φόρα μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ —έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο— με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Στην αρχή ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται.

Παριστάνοντας τον επιθεωρητή, ισχυρίζεται πως η προσωπική του ακτινοβολία έχει μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις του Τσάρου, έτσι τρομοκρατημένοι, οι αξιωματούχοι σπεύδουν να τον καλοπιάσουν, τον κολακεύουν και αρχίζουν να του προσφέρουν χρήματα ελπίζοντας να εξαγοράσουν την εύνοιά του.

Συντελεστές παράστασης:

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία-Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Λιόπετας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες: 2610 623730 και www.dipethepatras.gr