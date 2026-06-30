Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Αλλαγή ημερομηνίας της παράστασης «Κάθε χρόνο ίδια μέρα»

Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 παράσταση του Bernard Slade «Κάθε Χρόνο Ίδια Μέρα» σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, η οποία θα φιλοξενείτο στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο της οδού Ρίτσου στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου, μετά από αίτημα της παραγωγής μεταφέρεται για την Κυριακή 30 Αυγούστου.

Μετά την επιτυχία της παράστασης "Ο φίλος μου ο Ντοστογιέφσκι" και τα πολυάριθμα ταξίδια της σε όλη την Ελλάδα η ίδια δημιουργική τριάδα (Παύλος Λουτσίδης, Κώστας Γάκης, Νατάσα Φαίη Κοσμίδου) ξαναχτυπά με την νέα καλλιτεχνική της κατάθεση, την σπιρτόζικη, ρομαντική κωμωδία "Κάθε χρόνο ίδια μέρα".

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Βernard Slade πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ελλάδα από τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τη Νόνικα Γαληνέα αποκτά τώρα τελείως διαφορετική ταυτότητα, ρυθμολογία και αισθητική με τις δυναμικές ερμηνείες της Σοφίας Μανωλάκου και του Παύλου Λουτσίδη, δύο ηθοποιών που μετατρέπουν το δωμάτιο του ξενοδοχείου σε ένα πεδίο μάχης με έντονη σωματικότητα, μεγάλες δόσεις χιούμορ και στιγμές σπάνιας ανθρωπιάς η οποία λειτουργεί ως μια ανάσα ανακούφισης στους κυνικούς ρυθμούς και την απονέκρωση των συναισθημάτων του σήμερα.

Η Ιστορία:

Ο Τζορτζ και η Ντόρις συναντιούνται παράνομα μία φορά τον χρόνο, πάντα την ίδια μέρα, στο ίδιο μοτέλ στο Σαν Φρανσίσκο. Για 25 ολόκληρα χρόνια. Μέσα σε ένα 24ωρο προσπαθούν να χωρέσουν όλα όσα άλλαξαν και όλα όσα έμειναν ίδια: τις χαρές, τις απώλειες, τις μικρές νίκες και τις μεγάλες αποφάσεις. Μια σχέση που είναι ταυτόχρονα αγάπη, φιλία, έρωτας, παιχνίδι και πληγή. Μια σχέση έξω από τα όρια, αλλά βαθιά μέσα στη ζωή τους. Ο θεατής παρακολουθεί τον «πίνακα» αυτής της σχέσης να ζωγραφίζεται μπροστά του - από τη νεότητα έως τη μέση ηλικία, με χιούμορ, τρυφερότητα και αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Το «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα» του Bernard Slade είναι ένα έργο που μας θυμίζει πως, μέσα στον χρόνο που τρέχει αδυσώπητα, υπάρχουν στιγμές-διαλείμματα· στιγμές που λειτουργούν σαν μια ένεση ομορφιάς, σαν μια ανάσα. Αυτή η μία μέρα τον χρόνο, για τους ήρωες του έργου, γίνεται καταφύγιο.

Όπως έγραψαν οι New York Times: «Γνήσια αστείο και γνήσια ρομαντικό. Τόσο ανθρώπινο που αγγίζει την καρδιά όλων μας.» Θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές ρομαντικές κωμωδίες του 20ού αιώνα. Από το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Παρίσι και από τη θεατρική σκηνή μέχρι τον κινηματογράφο, το έργο του Bernard Slade συνεχίζει να συγκινεί και να κάνει το κοινό να γελά και να ονειρεύεται. Μια μικρή ανάσα ζωής - κάθε χρόνο, ίδια μέρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Βernard Slade

Μετάφραση: Μιχάλης Παπαμιχάλης

Σκηνοθεσία, μουσική: Κώστας Γάκης

Βοηθός σκηνοθέτη, φωτισμοί: Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου

Σκηνικά - Κοστούμια: Ηρώ Παρδαβέλλα

Φωτογραφίες, σχεδιασμός αφίσας Grid Fox.

Παραγωγή: ΕLEFTHERIOU ENTERTAINMENT.

Παίζουν:

η Σοφία Μανωλάκου-Ντόρις και στο ρόλο του Τζώρτζ ο Παύλος Λουτσίδης.