Λόγγος: Η νέα μαρτυρία και τα ευρήματα στις τοξικολογικές του Ιταλού

Νέες αποκαλύψεις σχετικά με τη διπλή δολοφονία έρχονται στο φως τις δημοσιότητας, με μια νέα μαρτυρία.

Στα δικά της μάτια το διπλό έγκλημα στο Λόγγο του Αιγίου παραμένει ανεξήγητο. Είναι ίσως η πιο στενή φίλη του δολοφονημένου Ολύμπιου, μια γυναίκα που τον γνώριζε και έκανε παρέα μαζί του επί σειρά ετών. Μια κοπέλα που ήξερε τόσο τα δύο θύματα, όσο και τον 65χρονο Ιταλό, που ήταν και παραμένει ο βασικός ύποπτος για το διπλό φονικό.

Το MEGA παρουσίσε την εξομολόγηση της γυναίκας, τρεις εβδομάδες μετά το διπλό φονικό. Όπως λέει, ο Ολύμπιος ήταν εξαιρετικά ανήσυχος για την κατάσταση της μητέρας του λίγες μέρες πριν το έγκλημα.

«Στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και ότι θα σηκωνόταν να φύγει από το Λόγγο. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί ακόμα και να τον χτυπούσε τον Ιταλό».

Οι περιγραφές της φίλης του δολοφονημένου Ολύμπιου ταυτίζονται με τα λόγια του Ιταλού κατηγορούμενου. Από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζει πως η σύντροφός του σκότωσε τον γιο της λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

«Ο Ολύμπιος έλεγε ότι δεν μπορεί να κοιτάξει τη ζωή του γιατί τρέχει συνέχεια για τη μητέρα του. Πήγε λοιπόν στο Λόγγο και άρχισε να ψάχνεται για βοήθεια. Έψαχνε για να την πάει για απεξάρτηση και ψυχίατρο».

Κερδίζει έδαφος η εκδοχή που παρουσιάζει ο Ιταλός κατηγορούμενος; Είναι δυνατόν η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε; Από την πρώτη στιγμή τα σημάδια πάλης και τα τραύματα στο σώμα της, που διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, απέκλεισαν αυτή την εκδοχή.

«Ο Ολύμπιος μου είχε αναφέρει ότι η μητέρα του έπινε λίγο παραπάνω»

Ο κατηγορούμενος όμως επιμένει και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ούτε γενετικό υλικό, ούτε αποτυπώματά του σε κανένα από τα πειστήρια που συνέλεξαν οι Αρχές και έστειλαν για εξέταση.

«Την τελευταία φορά επικοινωνήσαμε στις 7 Ιουνίου και μου είχε πει ότι είναι δύσκολα και ότι είχαν κι άλλο επεισόδιο. Φαντάστηκα ότι πάλι θα είχε πιει και θα άνοιγε το βράδυ τις πόρτες».

Είναι αθώος ο Ιταλός κατηγορούμενος όπως επιμένει από την πρώτη στιγμή ή μήπως διέπραξε το διπλό έγκλημα και κατάφερε να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο; Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, όπως λέει ο ίδιος και η δικηγόρος του, ή έβαψε τα χέρια του με αίμα και πρόλαβε να εξαφανίσει στοιχεία που θα τον πρόδιδαν;

«Ο Ολύμπιος μου είχε αναφέρει ότι η μητέρα του έπινε λίγο παραπάνω πριν εμφανίσει το πρόβλημα στην καρδιά. Τη δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά, αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μια φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από τη μεριά του πατέρα του, και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάποια χαρτιά, όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες στη μητέρα του».

Όπως λέει η φίλη του δολοφονημένου Ολύμπιου, ο 26χρονος ήταν ανάστατος τους τελευταίους μήνες. Περιγράφει και εκείνη ως καλή τη σχέση του νεαρού με τον Ιταλό κατηγορούμενο.

«Ο Ολύμπιος μεγάλωσε στο Λόγγο μαζί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της, Μάρκο. Τον Μάρκο η μητέρα του τον γνώρισε πριν από 16 χρόνια, και με τον Ολύμπιο τα πήγαιναν πολύ καλά. Δεν είχαν καμία κόντρα αλλά δεν τον έβλεπε σαν πατέρα, γιατί πάντα έλεγε ότι ο πατέρας του πέθανε. Τον είχα γνωρίσει κι εγώ, είχα μείνει μαζί τους εκεί και μου φάνηκε καλός και ήρεμος άνθρωπος».

«Η μητέρα του αντιμετώπισε ένα σοβαρό θέμα με την καρδιά της»

Μέσα στο επόμενο διάστημα, οι Αρχές θα έχουν στα χέρια τους πληροφορίες και από τη σκούπα ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι. Στη μνήμη της είναι βέβαιο πως έχει καταγραφεί και η ώρα που λειτούργησε για τελευταία φορά. Ο Ιταλός κατηγορούμενος έχει πει από την πρώτη στιγμή πως ξύπνησε στις 11:00 το πρωί. Τα επόμενα λεπτά ειδοποίησε τον φίλο του που πήγε πριν τους αστυνομικούς. Ο ίδιος έδωσε προ ημερών νέα συμπληρωματική κατάθεση.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εμπλοκή τρίτου ατόμου στο έγκλημα. Τη νύχτα της διπλής δολοφονίας, οι κάμερες έδειξαν ότι κανείς άλλος, πέραν από τους ενοίκους, δεν μπήκε στο σπίτι.

«Η μητέρα του αντιμετώπισε ένα σοβαρό θέμα με την καρδιά της στις αρχές του 2024. Γενικά το αμελούσε και έπινε αλκοόλ και κάπνιζε. Μετά τις εξετάσεις όμως, προσπαθούσε να το μετριάσει και νομίζω το είχε καταφέρει».

Υπνωτικά χάπια και ίχνη κάνναβης βρέθηκαν στις τοξικολογικές του Ιταλού κατηγορούμενου

Ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει για τις Αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Τις επόμενες μέρες πάντως, είτε θα επιβεβαιωθούν οι αρχικές υποψίες, είτε η υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ θα οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή.

Και αυτό καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 65χρονος έδειξαν πως είχε πάρει υπνωτικά χάπια ενώ εντοπίστηκαν και ίχνη κάνναβης.