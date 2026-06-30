Πετράλωνα: Συγκλονίζουν οι περιγραφές για την κατάρρευση του κτιρίου

«Και η Πίζα γέρνει» είπε μηχανικός
Η στιγμή της κατάρρευσης και οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα για τυχόν εγκλωβισμένους, μέσα από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ανθρώπων που είδαν το κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος μπροστά τους και ειδοποίησαν για βοήθεια.
Όλοι τους συγκλονισμένοι. Άλλοι από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους και άλλοι από τον δρόμο, παρακολουθούν τις προσπάθειες διασωστών στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα καθώς αρχικά υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους.
«Ακούσαμε ένα ‘μπαμ’ και φοβηθήκαμε. Είδαμε και σκόνη και κατεβήκαμε κάτω».
Από τη μία στιγμή στην άλλη όπως περιγράφουν, τα 7 διαμερίσματα της πολυκατοικίας κατέρρευσαν και ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο σηκώθηκε στο πόδι. Οι ένοικοι των 7 διαμερισμάτων είχαν προλάβει να απομακρυνθούν, καθώς όπως ανέφεραν, είχαν παρατηρήσει από το πρωί πως η πολυκατοικία είχε πάρει επικίνδυνη κλίση.
Οι έρευνες των διασωστών συνεχίζονται. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν προλάβει να απομακρυνθούν, όμως οι Αρχές θέλουν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο να υπήρχε άλλο άτομο μέσα στο ακίνητο την ώρα της κατάρρευσης.
Παρότι η πολυκατοικία περιγράφεται ως παλαιά κατασκευή, δεν είχε καταγραφεί κάποια προηγούμενη δομική αστάθεια που να είχε γίνει ορατή στους περαστικούς. Το κτίριο υποχώρησε λόγω εργασιών που εκτελούνταν εκείνη την ώρα στο διπλανό οικόπεδο. Πριν από περίπου έναν μήνα είχε γκρεμιστεί το ακίνητο που υπήρχε και είχε ξεκινήσει η ανέγερση νέας πολυκατοικίας.
Οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, ενδέχεται να επηρέασαν την στατικότητα των θεμελίων της τετραώροφης πολυκατοικίας. Αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί μετά από έρευνα των αρμόδιων Αρχών.
«Η επέμβαση της ΕΜΑΚ, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας ήταν υποδειγματική, σε αντίθεση με κάτι άλλο το οποίο δεν πήγε καλά και έπεσε το σπίτι μας. Η μητέρα μου γύρω στις 9 – 10 η ώρα το πρωί άκουσε κάποια τριξίματα», αναφέρει στο MEGA η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας, η οποία πρόλαβε και έφυγε από το κτίριο.
«Τους ενημέρωσαν από εκεί που γινόντουσαν οι εργασίες ότι το πρωί είχε πάρει μία κλίση το κτίριο 5% και μέσα σε μία ώρα ήταν 15%», συμπληρώνει.
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