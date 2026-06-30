Στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας

Στο πλαίσιο της συστηματικής επικοινωνίας και της στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), και κατόπιν πρωτοβουλίας της Προέδρου του ΕΟΤ, Άντζελας Βαρελά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ της ΠΔΕ και του γραφείου του ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, Γεωργία Παπασπύρου ενώ από την πλευρά του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε η Διευθύντρια, Ελένη Σκαρβέλη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας για την προώθηση της Δυτικής Ελλάδας στη βρετανική αγορά, καθώς και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων ενόψει της διεθνούς τουριστικής έκθεσης World Travel Market (WTM) 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την προβολή της Olympian Land, μεταξύ των οποίων η διοργάνωση εξειδικευμένης παρουσίασης προορισμού (destination presentation) προς το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας και τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες της αγοράς. Πρότεινε επίσης τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης ειδικής εκδήλωσης στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, opinion leaders και εκπροσώπων της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες τάσεις που καταγράφονται στη βρετανική αγορά, όπου όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν αυθεντικούς προορισμούς, πέρα από τους καθιερωμένους ελληνικούς τουριστικούς πόλους. Η αυξανόμενη ζήτηση για εμπειρίες που συνδυάζουν τη φύση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητες και την αυθεντική επαφή με τον τόπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η πλήρης σύγκλιση της στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη σύγχρονη κατεύθυνση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την ανάδειξη του θεματικού και βιωματικού τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή αυθεντικών ελληνικών προορισμών με ισχυρή ταυτότητα.

«Η ενίσχυση της παρουσίας της Olympian Land στη βρετανική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η συνεργασία μας με το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας ανοίγει νέους δρόμους για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προβολής, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα, τις εμπειρίες και τη βιωσιμότητα ως βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού. Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό φυσικού πλούτου, πολιτιστικής κληρονομιάς, γαστρονομίας και δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ισχυρές συνεργασίες να επενδύουμε στην εξωστρέφεια, ώστε η Olympian Land να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, δημιουργώντας παράλληλα ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία της Περιφέρειάς μας», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.