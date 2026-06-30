Μάχη με τις φλόγες στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Νεκρός σε δασική έκταση, αναφορές για αγνοούμενο

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε δασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, η σορός εντοπίστηκε εντός της καμένης δασικής έκτασης στην περιοχή του Δερβενίου, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίηση της σορού και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 105 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Οπως αναφέρουν τοπικά μέσα, οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ωθούν το μέτωπο της φωτιάς προς το χωριό της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν λίγο πριν τις 17:00 μήνυμα του 112 για εκκένωση.

«Αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λητής απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λητής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.