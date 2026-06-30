Η Δημοτική Αρχή στο πλευρό των εργαζομένων στις δομές ΚΔΑΠ Ρόδα που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους

Στο πλευρό των εργαζομένων των δομών ΚΔΑΠ Ρόδα Κάτω Αχαΐας, βρέθηκε την Τρίτη 30-6 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων Μιχάλης Αναστασίου, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στην Επιθεώρηση Εργασίας, για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αχαΐας (ΣΙΕΛ) και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Οι εργαζόμενοι, που παραμένουν για σχεδόν τέσσερις μήνες απλήρωτοι αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, ζητούν το αυτονόητο: να πληρωθούν για την εργασία που έχουν ήδη προσφέρει!

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στις δομές ΚΔΑΠ Ρόδα και Ρόδα Βρεφονηπιακός Σταθμός Κάτω Αχαΐας και ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΠρωτοΠορεία Πάτρας, που διεκδικούν την άμεση και πλήρη καταβολή όλων των δεδουλευμένων τους, αλλά και τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

*Να θυμίσουμε πως πριν λίγες μέρες εργαζόμενοι των δομών ΚΔΑΠ Ρόδα Κάτω Αχαΐας είχαν βρεθεί το μεσημέρι της Τρίτης 23-6-2026 στο Δημαρχείο και είχαν συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και τους Αντιδημάρχους Μιχάλη Αναστασίου και Κατερίνα Σίμου.