Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο: Γεμιστά, κολοκυθοανθοί και βολές κατά κυβέρνησης για ακρίβεια και τετραήμερο

Με γεμιστά, κολοκυθοανθούς και αιχμές κατά της κυβέρνησης συνεχίστηκε η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επισκέπτεται το μεσημέρι της Τρίτης (30.03.2026) την Όλυμπο της Καρπάθου.

Πριν περάσει στα πολιτικά μηνύματα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σημειώνοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται στις οικογένειες και στα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν στο σημείο.

Από την Κάρπαθο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα προβλήματα του νησιού, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, στη λειψυδρία και στην ανάγκη κρίσιμων υποδομών που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν είχε μόνο τοπικό ενδιαφέρον, αλλά και καθαρό πολιτικό μήνυμα: η περιφέρεια, όπως είπε ουσιαστικά, δεν μπορεί να ζει μόνο από την αντοχή των κατοίκων της.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική εξαγγελία «ένα νέο επικοινωνιακό σόου». Υπενθύμισε την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα «καλάθια» και τώρα τη «συμφωνία κυρίων» για τη μείωση των τιμών, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δεν οδηγούν παρά σε νέες ανισότητες και ακόμη δυσκολότερη καθημερινότητα.

Κατά τον ίδιο, οι λύσεις είναι συγκεκριμένες: έλεγχος στην αγορά, κανόνες μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, καθώς και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.