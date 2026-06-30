Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο: Γεμιστά, κολοκυθοανθοί και βολές κατά κυβέρνησης για ακρίβεια και τετραήμερο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα
Με γεμιστά, κολοκυθοανθούς και αιχμές κατά της κυβέρνησης συνεχίστηκε η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επισκέπτεται το μεσημέρι της Τρίτης (30.03.2026) την Όλυμπο της Καρπάθου.
Πριν περάσει στα πολιτικά μηνύματα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σημειώνοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται στις οικογένειες και στα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν στο σημείο.
Από την Κάρπαθο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα προβλήματα του νησιού, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, στη λειψυδρία και στην ανάγκη κρίσιμων υποδομών που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν είχε μόνο τοπικό ενδιαφέρον, αλλά και καθαρό πολιτικό μήνυμα: η περιφέρεια, όπως είπε ουσιαστικά, δεν μπορεί να ζει μόνο από την αντοχή των κατοίκων της.
Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική εξαγγελία «ένα νέο επικοινωνιακό σόου». Υπενθύμισε την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα «καλάθια» και τώρα τη «συμφωνία κυρίων» για τη μείωση των τιμών, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δεν οδηγούν παρά σε νέες ανισότητες και ακόμη δυσκολότερη καθημερινότητα.
Κατά τον ίδιο, οι λύσεις είναι συγκεκριμένες: έλεγχος στην αγορά, κανόνες μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, καθώς και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Η τετραήμερη εργασία και οι «λαϊκισμοί»
Με αφορμή την ανακοίνωση του ΟΤΕ για εθελοντικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε την πρόταση του κόμματός του για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις εντάσεως διανοίας.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι αντιμετώπισε με «πρωτοφανείς λαϊκισμούς» την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως και εκείνη για τις κοινωνικές κατοικίες. «Δεν περιφρονεί όμως το ΠΑΣΟΚ. Περιφρονεί τα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού», ανέφερε, συνδέοντας τα εργασιακά δικαιώματα και τη στεγαστική πολιτική με την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.
Όπως είπε, η χώρα χρειάζεται μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα, με καλύτερα εργασιακά δικαιώματα και ουσιαστική στεγαστική πολιτική. «Εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού», τόνισε.
Στην Όλυμπο, πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε και πιο χαλαρές στιγμές, καθώς κεράστηκε γεμιστά και κολοκυθοανθούς. Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον δήμαρχο Καρπάθου, Μιχάλη Φελλουζή, και τον Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.κ. Αμβρόσιο.
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