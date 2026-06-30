Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΚΟΓΚΑ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΣΠΥΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΝΙΦΟΡΑ

(ΕΤΩΝ 84)



ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ).



Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ



Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ,

ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΚΑΛΛΙΤΣΗ

ΕΤΩΝ 98

Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 1/7/2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ & ΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610 520050, 6986 944494

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΓ. ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Τετάρτη 1-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 54

Κηδεύουμε την Τετάρτη 1/7/2026 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου.

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό στις 5.30 μ.μ.

Η σύζυγος: Ανδρομάχη

Τα παιδιά: Ελένη, Σοφία, Νικόλαος

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Πέμπτη 2-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Κυριακή και Ιωάννης Αγριτάκης

Τα εγγόνια της: Θεοδώρα, Στράτος, Ευαγγελία και Αντώνης

Τα δισέγγονα της: Ηλίας, Βασιλική

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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