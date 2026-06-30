Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΚΟΓΚΑ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΝΙΦΟΡΑ
(ΕΤΩΝ 84)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΩΤΗΡΗΣ & ΝΙΚΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ,
ΜΑΙΡΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΚΑΛΛΙΤΣΗ
ΕΤΩΝ 98
Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 1/7/2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΤΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ & ΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610 520050, 6986 944494
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓΓ. ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Τετάρτη 1-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 54
Κηδεύουμε την Τετάρτη 1/7/2026 & ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου.
Η σορός θα βρίσκεται στο ναό στις 5.30 μ.μ.
Η σύζυγος: Ανδρομάχη
Τα παιδιά: Ελένη, Σοφία, Νικόλαος
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Πέμπτη 2-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Κυριακή και Ιωάννης Αγριτάκης
Τα εγγόνια της: Θεοδώρα, Στράτος, Ευαγγελία και Αντώνης
Τα δισέγγονα της: Ηλίας, Βασιλική
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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