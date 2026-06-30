Ηρώων Πολυτεχνείου: Δυνατός κρότος και διακοπή ρεύματος προκάλεσαν ανησυχία

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Σοφοκλέους, κοντά στην πλατεία της περιοχής
Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο δυνατός κρότος που ακούστηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος της Σοφοκλέους, στην Πάτρα, κοντά στην πλατεία της περιοχής, με κατοίκους να περιγράφουν στιγμές αναστάτωσης καθώς ταυτόχρονα διακόπηκε για λίγη ώρα η ηλεκτροδότηση.
Κάποιοι βγήκαν στο δρόμους και αλλοι στα μπαλκόνια τους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Στο σημείο έφθασε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ.
Καλλιθέα: Παραδόθηκε 18χρονος για τη φονική συμπλοκή με θύμα 15χρονο
Κύπρος: Τι οδήγησε αστυνομικό, πατέρα 4 παιδιών, να πυροβολήσει τη σύζυγό του;
Πετράλωνα: «Βγήκαμε έξω πριν καταρρεύσει, χτυπούσαν τα κουδούνια»- Πώς γλίτωσαν την τραγωδία οι ένοικοι της πολυκατοικίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr