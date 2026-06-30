Ηρώων Πολυτεχνείου: Δυνατός κρότος και διακοπή ρεύματος προκάλεσαν ανησυχία

Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο δυνατός κρότος που ακούστηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος της Σοφοκλέους, στην Πάτρα, κοντά στην πλατεία της περιοχής, με κατοίκους να περιγράφουν στιγμές αναστάτωσης καθώς ταυτόχρονα διακόπηκε για λίγη ώρα η ηλεκτροδότηση.

Κάποιοι βγήκαν στο δρόμους και αλλοι στα μπαλκόνια τους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Στο σημείο έφθασε άμεσα η ομάδα ΔΙΑΣ.