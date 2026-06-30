Κλάιβ Ντέιβις: Το τελευταίο αντίο στον Αμερικανό θρύλο της μουσικής βιομηχανίας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στο Μανχάταν τη Δευτέρα 29-6, η κηδεία του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και κορυφαίου παραγωγού, Κλάιβ Ντέιβις (Clive Davis) που έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια στις 22 Ιουνίου 2026 (ήταν γεννημένος στις 4-4-1932).

Πλήθος αστέρων έδωσαν το «παρών» για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που ανακάλυψε, ανέδειξε και στήριξε τις καριέρες τους επί δεκαετίες.

Μεταξύ των διάσημων καλλιτεχνών ήταν οι Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), Ντιον Γουόργουικ (Dionne Warwick), Μπάρι Μάνιλοου (Barry Manilow), Αλίσια Κις (Alicia Keys), Ja Rule, Kenny G και Στίβι Γουόντερ (Stevie Wonder). Στην τελετή παρέστησαν επίσης προσωπικότητες της πολιτικής και της δημόσιας ζωής των ΗΠΑ, ανάμεσα στις οποίες η πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι (Nancy Pelosi), ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody), καθώς και οι γνωστές παρουσιάστριες Χόντα Κοτμπ (Hoda Kotb) και Γκέιλ Κινγκ (Gayle King).

Σύμφωνα με το Variety, στη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης πορείας του, ο Κλάιβ Ντέιβις ανέδειξε εμβληματικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η αξέχαστη Γουίτνεϊ Χιούστον, η Τζάνις Τζόπλιν που επίσης έφυγε νωρίς από τη ζωή μόλις στα 27 της το 1970, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Αλίσια Κις, ο Μπάρι Μανίλοου, η Αρίθα Φράνκλιν και το πολύ επιτυχημένο μουσικό δίδυμο Simon & Garfunkel.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, είχε μοιραστεί μια συγκινητική δήλωση τη Δευτέρα:

«Σε κάθε κεφάλαιο της αξιοσημείωτης ζωής του, η οικογένεια παρέμεινε η μεγαλύτερη υπερηφάνεια και η βαθύτερη χαρά του Κλάιβ. Σήμερα, γιορτάζουμε όχι μόνο μια επιβλητική προσωπικότητα της οποίας η επιρροή άλλαξε για πάντα τη μουσική, αλλά και τον άνθρωπο που ηγήθηκε της οικογένειάς μας με χάρη, γενναιοδωρία και καλοσύνη. Θα μας λείψει πολύ, θα τον αγαπάμε πάντα και θα κουβαλάμε την αγάπη του μαζί μας για το υπόλοιπο της ζωής μας».

*Ο μουσικός παραγωγός Κλάιβ Ντέιβις είχε και το δικό του αστέρι στην περίφημη Hollywood Walk of Fame, τη Λεωφόρο των Αστέρων, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ