2026-’27: Ο χάρτης του πατραϊκού μπάσκετ (ΑΦΙΕΡΩΜΑ)

Μετά και την ολοκλήρωση του μοιράσματος από την ΕΟΚ κάρτας ελευθέρας (Wild cart) ολοκληρώθηκε ο χάρτης του πατραϊκού μπάσκετ για την νέα σεζόν 2026-’27.

Συνολικά επτά ομάδες από την Πάτρα θα αγωνιστούν στις εθνικές κατηγορίες, εφόσον ασφαλώς δεν προκύψει κάποια αποχώρηση (ειδικά από την τέταρτη κατηγορία) και δεν χρειαστεί να ανέβουν ομάδες από το τοπικό.

Τρεις σύλλογοι από την Πάτρα αιτήθηκαν από την Ομοσπονδία Wild cart. Ο Απόλλων Πατρών για να ανέβει από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία και η Παναχαϊκή με την Αχαγιά ’82, αμφότερες για να ανέβουν από την τέταρτη στην τρίτη. Η ΕΟΚ έκανε δεκτό το αίτημα τους, όχι όμως και του Απόλλωνα.

Με αμιγώς αγωνιστικά κριτήρια, μόνο ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ ανέβηκε κατηγορία, από την τρίτη στην δεύτερη, μέσω των αγώνων μπαράζ και φυσικά η πρωταθλήτρια ΕΣΚΑΗ, τα Ροΐτικα.

Σημειωτέον πως τα τελευταία χρόνια, ο Απόλλων και ο Αίολος Αγυιάς δήλωσαν αποχώρηση, ο μεν Απόλλων από την δεύτερη κατηγορία για την τρίτη, ο δε Αίολος από την τρίτη κατηγορία επέστρεψε στο τοπικό.

Αναλυτικά ο χάρτης της νέας αγωνιστικής περιόδου:

* 87η A1 Greek Basketball League (1): Προμηθέας.

* 70ή Elite League (1): Γλαύκος / Εσπερος-ΑΟΠΑ.

* 54η National League 1 (4): Προμηθέας 2014, Απόλλων, Παναχαϊκή, Αχαγιά ’82.

* 40ή National League 2 (1): Ροΐτικα

Αξίζει να αναφερθεί πως στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΗ αγωνίζονται τρία ιστορικά σωματεία, με συμμετοχές και τα τρία στην A1 Greek Basketball League!

Ο λόγος για την ΕΑΠ (Α1 ΕΣΚΑΗ) με 2 συμμετοχές στο πρωτάθλημα των «μεγάλων», την Ολυμπιάδα (Α1 ΕΣΚΑΗ), επίσης με δύο συμμετοχές στην Α1 Εθνική και φυσικά το Σκαγιοπούλειο (Α2 ΕΣΚΑΗ) η πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε σε εθνικό πρωτάθλημα, και μάλιστα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών, 4 φορές.

Και οι τρεις λείπουν από τις εθνικές κατηγορίες. Η ΕΑΠ από το 2020-’21, η Ολυμπιάδα από το 2011-’12, ενώ το Σκαγιοπούλειο έκανε τελευταία εμφάνιση το 1992-’93…