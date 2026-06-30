Ροίτικα, Μονοδένδρι, Βραχναίικα, Τσουκαλέικα: «Κλείδωσε» το μεγάλο έργο προστασίας των ακτών από τη διάβρωση

Πράσινο φως πήρε η χρηματοδότηση, ύψους 15,89 εκατ. ευρώ, για τη θωράκιση της ακτογραμμής σε Ροίτικα, Μονοδένδρι, Βραχναίικα και Τσουκαλέικα.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ σήμερα παρουσιάστηκε η οριστική μελέτη που προβλέπει συνδυασμό «ήπιων» και «σκληρών» λιμενικών παρεμβάσεων σε μήκος που ξεπερνά τα 5,5 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με στόχο την προστασία περιοχών που πλήττονται χρόνια από το φαινόμενο της διάβρωσης.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: Σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, αποτελεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους σε 15,89 εκατ. ευρώ, καθώς, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο στοχεύει στην προστασία και αναβάθμιση των ακτών, μέσω παρεμβάσεων θωράκισης της ακτογραμμής σε Ροίτικα, Μονοδένδρι Βραχναίικα και Τσουκαλέικα, ενώ σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου παρουσιάστηκε η οριστική μελέτη του έργου.

Η παρουσίαση έγινε από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, αναδεικνύοντας τη συστηματική προετοιμασία για την υλοποίηση ενός έργου κρίσιμης σημασίας.

Έγινε αναφορά στις διαπιστώσεις των επιτόπιων ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες οι ακτές αντιμετωπίζουν έντονη διάβρωση, με τη θάλασσα να υποσκάπτει την ακτογραμμή και να απειλεί υποδομές, παραλιακούς δρόμους και περιουσίες. Όπως επισημάνθηκε, το πρόβλημα οφείλεται τόσο σε παλαιότερες ανθρώπινες παρεμβάσεις όσο και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η μελέτη προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει συνδυασμό «ήπιων» και «σκληρών» λιμενικών έργων σε τέσσερα τμήματα, όπως θωρακίσεις ακτών και εγκατάσταση κυματοθραυστών, με στόχο τη μείωση της έντασης των κυματισμών και την αποκατάσταση της ακτογραμμής σε μήκος που συνολικά ξεπερνά τα 5,5 χλμ..

Η πράξη «Έργα Αντιμετώπισης Διάβρωσης των Ακτών Δυτικής Αχαΐας, Μονοδενδρίου -Βραχναιϊκων - Τσουκαλαιϊκων Π.Ε. Αχαΐας» εντάχθηκε τον Μάιο του 2026, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 15,89 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας για την ολοκληρωμένη προστασία του συνόλου των ακτών της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται παράλληλα η ωρίμανση αντίστοιχων μελετών για τις περιοχές Νιφοραίικων – Καλαμακίου και Αλισσού.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης, ώστε το έργο να οδηγηθεί άμεσα στη φάση του διαγωνισμού.

Η πορεία, η εξέλιξη και οι μέχρι σήμερα διαδικασίες για απεμπλοκή και δρομολόγηση του έργου έχουν υλοποιηθεί σε καθεστώς πλήρους ενημέρωσης και συνεργασίας με το Δήμο Πατρών, που εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την Αντιδήμαρχο Αναστασία Τογιοπούλου, η οποία ανέφερε: «Το μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής του Δήμου Πατρέων από τη Ροδινή έως και τα Καμίνια αντιμετωπίζει χρόνια τώρα το φαινόμενο της διάβρωσης από την θάλασσα. Έτσι, με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ότι είναι ζήτημα χρόνου η διαγωνιστική διαδικασία που θα μας οδηγήσει στο μεγάλο έργο προστασίας των ακτών σε Ροϊτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα. Το έργο το ζητάμε χρόνια και όχι μόνο αυτό. Άρα το στηρίζουμε και θα σταθούμε αρωγοί για να επισπευσθεί η υλοποίηση του».

Ενήμεροι είναι επίσης οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και στη σημερινή διαδικασία συμμετείχαν Ιωάννης Κοζιώρης (Μονοδενδρίου), Χρήστος Παπαντωνόπουλος (Τσουκαλεϊκων), Αργύρης Φιλιππόπουλος (Ροϊτικων), Ιωάννης Παπαχρονόπουλος (Βραχνεϊκων). Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και ωρίμανσης, διασφαλίστηκε η συνεχής ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, επιβεβαιώνοντας τον κοινό χαρακτήρα της προσπάθειας.

Με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, οι διαδικασίες προχωρούν, με στόχο την επιτάχυνση των απαιτούμενων βημάτων και την άμεση υλοποίηση ενός μεγάλου περιβαλλοντικού έργου, ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, κοινός στόχος και επιδίωξη όλων των πλευρών αποτελεί πλέον η ταχεία δημοπράτηση του έργου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες της περιοχής και να προχωρήσει η υλοποίησή του χωρίς καθυστερήσεις.

Εξηγώντας τα επόμενα βήματα η Ιωάννα Φαναριώτου, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» ανέφερε: «Η Διαχειριστική θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη για τη διακήρυξη του έργου και εν συνεχεία για τη σύμβαση, ενώ θα παρακολουθεί την υλοποίηση με ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης έως την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας ενδιαφέρει η κατά το δυνατόν τάχιστη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ασφάλεια των κατοίκων και των υποδομών, καθώς επίσης τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών».