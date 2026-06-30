Απόψε Τρίτη 30-6 ο Akylas του "Ferto" live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Ο πολυτάλαντος Akylas με καταγωγή από τις Σέρρες, μαγνήτισε την Ελλάδα και την Ευρώπη με τη μοναδική, καινοτόμα αισθητική του και με το καταπληκτικό κομμάτι "Ferto" εκπροσώπησε επάξια τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον κατακτώντας την 10η θέση.

Αφού λοιπόν ο Ακύλας έθισε τους πάντες στο “Ferto”, επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το Press Start Tour (Press Start ονομάζεται το άλμπουμ του που μόλις κυκλοφόρησε), και απόψε Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στις 21.00 κάνει στάση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στην Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, στο Γκάζι & υπόσχεται να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο party.

Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα — γιατί όταν ο Akylas ανεβαίνει στη σκηνή, δεν υπάρχουν απλοί θεατές. Υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές.

Ο Akylas δεν μπαίνει σε καλούπια, και γι’ αυτό το Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι εμπειρία. Είναι το party που δεν θέλεις να τελειώσει. Με την ιδιαίτερη φωνή του και τη δυναμική σκηνική παρουσία του, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει ένταση, συγκίνηση και αυθεντικότητα.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Akylas κάνει takeover στη σκηνή και ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με ένα tour που είναι straight up chaotic in the best way, με την εμφάνιση στην Αθήνα να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες στάσεις της περιοδείας.

Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του — μια εμπειρία που δεν θα θέλεις να χάσεις, όπως αναφέρει & το σχετικό δελτίο Τύπου.

Τα εισιτήρια στην προπώληση κοστίζουν 16 ευρώ.

Στο μεταξύ ο Ακύλας που η νέα του επιτυχία έχει τον τίτλο "Parto", έδωσε ήδη μία πολύ επιτυχημένη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 23 Ιουνίου 2026. Όπως διαβάσαμε στο σάιτ www.gazzetta.gr, πέρα από τα τραγούδια του album του «PRESS START», ο Ακύλας παρέσυρε το κοινό σε ένα ασταμάτητο μουσικό party που ένωσε γενιές και διαφορετικά μουσικά είδη.

Από αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μέχρι διεθνή hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει και χορέψει, η βραδιά μετατράπηκε σε ένα μεγάλο μουσικό party με το κοινό της Θεσσαλονίκης να συμμετέχει ασταμάτητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Φυσικά, μία από τις κορυφαίες στιγμές της συναυλίας ήταν όταν ερμήνευσε το «Ferto», το τραγούδι που εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο, ξεπερνώντας τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού τους τελευταίους μήνες. Τα social media γέμισαν με βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία, με τους fans να μοιράζονται συνεχώς στιγμές από τη πρώτη μεγάλη συναυλία του Ακύλα, δημιουργώντας έντονο buzz γύρω από τη βραδιά.

Στο τέλος πολλοί ήταν αυτοί που ήθελαν να βγάλουν μία φωτογραφία με τον Ακύλα & να τον συγχαρούν από κοντά.

Λογικά στο πλαίσιο της τουρνέ του ο αγαπημένος της νεολαίας και όχι μόνο, Ακύλας αναμένεται το φετινό καλοκαίρι να περάσει για ένα live & από την Πάτρα.

*Οι πόρτες για το αποψινό live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων ανοίγουν στις 19.30.