Κύπρος: Τι οδήγησε αστυνομικό, πατέρα 4 παιδιών, να πυροβολήσει τη σύζυγό του;

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το στυγερό έγκλημα που διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό, όταν αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η 46χρονη γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η 46χρονη είναι η δεύτερη σύζυγος του 55χρονου αστυνομικού.

Ο θύτης είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, εκ των οποίων τα δύο τα απέκτησε από τον πρώτο του γάμο και τα δύο με το θύμα. Ο ένας είναι ενήλικας και σύμφωνα με πληροφορίες σπουδάζει εκτός Κύπρου, ενώ το δεύτερο παιδί τους είναι ανήλικο κορίτσι.

Οι λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος συγκλονίζουν, καθώς όπως φαίνεται ο αστυνομικός έφυγε πρώτος το πρωί από το σπίτι, πήγε στη δουλειά του όπου γύρω στις 6:07 χρεώθηκε το όπλο του το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό. Ακολούθως, ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα έφευγε λέγοντας τους «πάω πέντε λεπτά και θα επιστρέψω» και στη συνέχεια αναχώρησε με το όχημά του.

Λίγη ώρα μετά η σύζυγός του έφυγε από το σπίτι και ακολουθώντας την ίδια διαδρομή που κάνει κάθε μέρα για να πάει στην εργασία της. Οπότε ο δράστης ήξερε που ακριβώς κινείτο το θύμα και γνώριζε από που θα περάσει και πότε.

Υπό έρευνα τα κίνητρα του 55χρονου

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6:35 το πρωί, έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, εντός του οχήματος της 46χρονης συζύγου του αστυνομικού, το οποίο εντοπίστηκε στο δρόμο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημα του 55χρονου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο δράστης εκείνη τη στιγμή απείλησε περαστικό πολίτη ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και έσπευσε να βοηθήσει.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις και συλλέγουν στοιχεία με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Στέλιο Αριστείδου, όλα βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ για τη ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες ή πληροφορίες σε βάρος του μέλους της Αστυνομίας ή αν είχε επιδείξει περίεργη συμπεριφορά, ο κ. Αριστείδου απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει οποιοδήποτε σχετικό ιστορικό καθώς δεν υπάρχει κάποια καταγγελία εναντίον του.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται πιθανά οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού που οδήγησαν, με βάση τις πληροφορίες, σε έντονη διαφωνία και καβγά.

Οι εξετάσεις των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.