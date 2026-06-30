Από την χαρά στην... τραγωδία

Δύο ακόμη νέες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους,μετά από επέμβαση και μάλιστα προγραμματισμένη καισαρικής τομής.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλειά τους και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους που τις αγαπούσαν. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να στερείται τη μητέρα του από την πρώτη κιόλας ημέρα της ζωής του.

Ως άνθρωπος που υπηρέτω επί δεκαετίες τη Μαιευτική, με χιλιάδες τοκετούς και χειρουργικές επεμβάσεις, αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση και έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Όχι για να αποδώσω ευθύνες πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες, αλλά για να επισημάνω ότι κάθε τέτοιο περιστατικό πρέπει να διερευνάται με απόλυτη διαφάνεια, επιστημονική σοβαρότητα και χωρίς καμία διάθεση συγκάλυψης.

Απευθύνομαι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στις διοικήσεις των νοσοκομείων, στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και στην κοινωνία. Η ασφάλεια των ασθενών πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η συνεχής αξιολόγηση δεν στρέφονται εναντίον των γιατρών και των νοσηλευτών· αντιθέτως, προστατεύουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους χιλιάδες άξιους επαγγελματίες που καθημερινά προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Κύριε Υπουργέ, είναι καιρός να εφαρμοστούν στην πράξη οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και τον ουσιαστικό έλεγχο στις μονάδες υγείας. Με πρώτο από όλα την κατάργηση του "περίκλειστου" έχει ψηφιστεί άλλωστε. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας.

Και στις νέες γυναίκες, στις μέλλουσες μητέρες και στις οικογένειές τους, θέλω να πω: να ενημερώνεστε και να αξιολογείτε που απευθύνεστε.

Κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι μια τραγωδία.

Το χρέος όλων μας είναι να μαθαίνουμε από κάθε τέτοιο γεγονός και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε να μη ζήσει καμία άλλη οικογένεια τον ίδιο πόνο.