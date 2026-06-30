Καλλιθέα: Παραδόθηκε 18χρονος για τη φονική συμπλοκή με θύμα 15χρονο

Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη φονική συμπλοκή της Καλλιθέας, με θύμα έναν 15χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος δεν περιλαμβανόταν στην αρχική λίστα της αστυνομίας με τους ταυτοποιημένους εμπλεκόμενους και δεν αναζητούνταν από τις Αρχές. Ωστόσο, φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης ενός παπουτσιού που βρέθηκε στο σημείο και είχε σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς ταυτοποίηση μέσω DNA.

Όπως αναφέρεται, ο 18χρονος παρουσιάστηκε μόνος του σε αστυνομικό τμήμα, πιθανότατα επειδή αντιλήφθηκε ότι η εμπλοκή του θα αποκαλυπτόταν. Φέρεται να έχει ξανασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, γεγονός που διευκόλυνε την ταυτοποίησή του. Σημειώνεται ότι ανήκει στην παρέα που συνόδευε τον 17χρονο δράστη της αιματηρής συμπλοκής.

Προφυλακίστηκε ο δράστης

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο καθ' ομολογία δράστης της υπόθεσης στην Καλλιθέα, μετά τη χθεσινή απολογία του. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι η συμπλοκή ήταν προσχεδιασμένη ή είχε οπαδικά κίνητρα, υποστηρίζοντας πως δεν συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση.

Από την πλευρά του, ένας φίλος του 15χρονου θύματος κατέθεσε ότι ο δράστης ήταν ο μόνος που είχε μαχαίρι και ότι προσπάθησε να προειδοποιήσει τον φίλο του που τον καταδίωκε.

«Του φώναζα να γυρίσει πίσω γιατί ο 18χρονος είχε μαχαίρι. Εκείνος συνέχισε να τον καταδιώκει. Μέχρι να φτάσω κοντά τους, τον είδα να πέφτει αιμόφυρτος και άρχισα να καλώ σε βοήθεια», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία, συμμετοχή στη συμπλοκή και συναφή αδικήματα, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της αιματηρής επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου, όταν δύο παρέες νεαρών ενεπλάκησαν σε καυγά, πιθανότατα με οπαδικά κίνητρα. Ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα κρατούσε μαχαίρι, με το οποίο «κάρφωσε» στο στήθος έναν 15χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.