Πετράλωνα: «Βγήκαμε έξω πριν καταρρεύσει, χτυπούσαν τα κουδούνια»- Πώς γλίτωσαν την τραγωδία οι ένοικοι της πολυκατοικίας

Θετική τροπή φαίνεται να παίρνει η υπόθεση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα, αφού δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι ένοικοι, με μαρτυρίες να δείχνουν ότι η έγκαιρη αντίδραση των κατοίκων στάθηκε καθοριστική για τη σωτηρία τους.

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω. Κάποιος αντιλήφθηκε τον κίνδυνο», περιέγραψε στην κάμερα του ΣΚΑΪ μία γυναίκα τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του κτηρίου. Όπως είπε, οι ένοικοι πρόλαβαν να βγουν από τα διαμερίσματά τους, κάτι που εξηγεί γιατί τελικά δεν υπήρξε κανείς εγκλωβισμένος μέσα στην πολυκατοικία.

Ενθαρρυντικά είναι και τα νέα από την έρευνα των Αρχών: μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στελεχών της Πυροσβεστικής με τους τέσσερις ανθρώπους (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) που αρχικά είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκονται όλοι σώοι και καλά στην υγεία τους.

Παρά ταύτα, η ΕΜΑΚ συνεχίζει την έρευνα στα συντρίμμια της πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 20 και 22, ώστε να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλοι παγιδευμένοι.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, κατά τις εκσκαφές φαίνεται πως σημειώθηκαν λανθασμένοι υπολογισμοί, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση του διπλανού κτηρίου, στον αριθμό 22 της οδού Αλκμήνης. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν το σύνολο των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση.