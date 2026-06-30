Κατεδαφίστηκε το ιστορικό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μαραγκόπουλου - Τι θα ανεγερθεί στη θέση του - ΦΩΤΟ

Στην περιοχή απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα "πέφτει η αυλαία" για ένα σημαντικό κεφάλαιο της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας.

Το ιστορικό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μαραγκόπουλου, που για δεκαετίες αποτέλεσε βασικό πυλώνα της τοπικής παραγωγής και προσέφερε εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους, κατεδαφίζεται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο οικιστικό συγκρότημα. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη μετάβαση της πόλης από τη βιομηχανική δραστηριότητα προς την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, των υπηρεσιών και του εμπορίου.

Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1927 από τον Βασίλη Μαραγκόπουλο και λίγα χρόνια αργότερα επεκτάθηκε με τη λειτουργία κλωστηρίου βαμβακιού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιομηχανική άνθηση της Πάτρας. Ωστόσο, η κρίση του κλάδου κατά τη δεκαετία του 1980 οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας του και οι εγκαταστάσεις παρέμειναν για χρόνια εγκαταλελειμμένες.

Σήμερα, μετά την απόκτηση του ακινήτου από ιδιώτες επενδυτές, έχουν ξεκινήσει οι κατεδαφίσεις με μηχανήματα έργου, ενώ στη θέση του προβλέπεται η ανέγερση δύο σύγχρονων πενταώροφων πολυκατοικιών με προσόψεις στις οδούς Μαιζώνος και Κορίνθου, σηματοδοτώντας τη νέα χρήση του ιστορικού χώρου.