Alco: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ με ΕΛΑΣ- Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, πτώση για Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του flash.gr δείχνει τη διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ να παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα, στις 9,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει μικρή άνοδο σε ποσοστά μεταξύ 10-11%.

Στην πρόθεση ψήφου, πρώτη παραμένει η ΝΔ με 24%. Δεύτερος βρίσκεται ο Αλ. Τσίπρας με την ΕΛΑΣ στο 14,7%, ενισχυμένος κατά 1,9% σε σχέση με τον Μάιο και κατά μισή μονάδα σε σχέση με την έρευνα της 15ης Ιουλίου.

Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,4%, με μικρή άνοδο 0,4% σε σχέση με τον Μάιο και 0,1% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας.

Η "Ελπίδα" της Μ. Καρυστιανού υποχωρεί στο 7,8% από 9,5%, ενώ στα μέσα Ιουνίου είχε καταγραφεί στο 8,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 6,4%, η Πλεύση με 3,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 15,7%.

Συσπείρωση και πολιτικά σενάρια

Η συσπείρωση της ΝΔ υποχωρεί στο 58%, με το 24% να δηλώνει αναποφάσιστο.

Σε σενάριο νέας θητείας Μητσοτάκη, το 24% εκφράζει θετικά συναισθήματα και το 70% αρνητικά, με μόλις 1% να δηλώνει ενθουσιασμό.

Αν η ΝΔ έρθει πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το 21% προτιμά συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, το 9% με τον Βελόπουλο και το 4% με τον Τσίπρα ή τη Λατινοπούλου, ενώ το 55% παραμένει αναποφάσιστο.

Σε ενδεχόμενο κυβέρνησης με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ, το 20% τη βλέπει θετικά και το 67% αρνητικά, με το 58% να δηλώνει ανασφάλεια και απογοήτευση. Για κυβέρνηση με πυρήνα την ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα, τα θετικά φτάνουν το 22% και τα αρνητικά το 66%.

Κοινωνική εικόνα

Το 45% δηλώνει ότι ζει χειρότερα σε σχέση με το 2019, ποσοστό που φτάνει το 57% αν προστεθεί και το 12% που λέει "ίδιο άσχημα". Συνολικά, το 56% έχει αρνητική εικόνα για τη ζωή του.

Στο ερώτημα για πολιτική αλλαγή, το 63% δηλώνει ότι θα ψηφίσει υπέρ αλλαγής, ενώ το 24% υπέρ συνέχισης της διακυβέρνησης.

Νέο πολιτικό σκηνικό

Για ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά, το 11% είναι θετικό και το 71% αρνητικό. Από το 11% αυτό, το 3% προέρχεται από τη ΝΔ, το 30% από την Ελληνική Λύση, το 11% από τη Νίκη και το 27% από την "Ελπίδα".

* Ως πρώτο πρόβλημα οι πολίτες συνεχίζουν να αναφέρουν την ακρίβεια, με ποσοστό 45%, πολύ μπροστά από τη λειτουργία των θεσμών (19%). Αν συνυπολογιστεί και η διαφθορά, ζήτημα συγγενές με τη λειτουργία των θεσμών, το ποσοστό ανεβαίνει στο 29%.

Σε σχέση με το 2021, το 58% θεωρεί ότι οι πολίτες είναι πλέον διχασμένοι, ενώ το 69% πιστεύει πως η επόμενη γενιά θα ζήσει χειρότερα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, 6 στους 10 θεωρούν πως το φαινόμενο του πολιτικού "μέσου" σε δημόσιες υποθέσεις εξακολουθεί να υπάρχει.