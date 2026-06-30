Το νέο αίμα της πατραϊκής πυγμαχίας στα Γρεβενά

Τα Γρεβενά επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στον χάρτη της Ελληνικής Πυγμαχίας, καθώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά «φιλοξενούν» τη διοργάνωση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Παίδων – Κορασίδων (15 κ 16 ετών) και Παμπαίδων – Παγκορασίδων (13 και 14 ετών) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

Η ανάθεση της κορυφαίας αναπτυξιακής διοργάνωσης της Ελληνικής Πυγμαχίας στα Γρεβενά για τρίτη διαδοχική χρονιά επιβεβαιώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας προς την τοπική κοινωνία, τους φορείς και τους ανθρώπους που έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι μπορούν να διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών και πανελλαδικής εμβέλειας.

Το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Γρεβενών θα αποτελέσει για πέντε ημέρες το επίκεντρο της ελληνικής αγωνιστικής δράσης, φιλοξενώντας τη νέα γενιά των πρωταθλητών (γενν. 2010 και 2011, 2012 και 2013) που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο μέλλον του αθλήματος.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, του Δήμου Γρεβενών και του Πυγμαχικού Συλλόγου Α.Σ. Ελιμειώτες, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Πολλές ελπίδες διάκρισης και για τους Αχαιούς, μετέχουν όλα τα σωματεία του νομού!

Αναλυτικά οι συμμετοχές:

Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας)

Παύλου Δημήτριος

Παναγιωτόπουλος Φώτης

Σταυρόπουλος Ευστάθιος

Παναχαϊκή (Νίκος Πλέας)

Σαμαντάς Σωτήρης 40

Γκολφινόπουλος Άγγελος 50

Γιαννακόπουλος Χρύσανθος 52

Βασιλείου Βασίλης 52

Χάλας Νικόλαος 54

Ζουρνατζής Ελευθέριος 57

Γκόγκας Ιωάννης 60

Γκίνος Βασίλης 63

Λιόλης Μιχάλης 70

Μάστορας Σωτήρης 70

Σάμουελ Μύρτο 75

Τζούμας Κωνσταντίνος 80

Γκίνου Αναστασία 42

Ασημακοπούλου Βάλια 52

Καρύδη Έλενα 52

Πετρίτση Παναγιώτα 57

Αρνιακου Όλγα 57

ΑΣΒΑ Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός)

Γιώργος Καρτέρης 54

Νίκος Καλαμιώτης 70

Άμυνα Πατρών (Μάριος Καπερώνης)

Καπερώνης Μάριος

Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος

Τόγιας Παναγιώτης

Αγκαράϊ Χαμίτ

Μανόνας Ιωάννης

Καμπάκος Αντρέας

Ρουμελιώτη Αναστασία

FIGHT CLUB PATRAS

Μαρία Μπαμπίλη 60 κορασίδων

Καλλιρόη Γαλάνη 63 κορασίδων

Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης)

Θεοφάνης Κυριακόπουλος 56 παίδων

Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος 90 παμπαίδων

ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης)

Δημήτρης Τσεγγενές 46 παίδων

Νίκος Σοφανόπουλος 54 παίδων

Ναταλία Ζαφειροπούλου 54 κορασίδων