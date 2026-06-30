Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπουλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, αναφορικά με το τριπλό εισαγγελικό αίτημα για όσα έγιναν στις πρώτες συνεδριάσεις στη δίκη των Τεμπών, με αστυνομικούς και δικαστική γραμματέας να ασκούν ένδικα μέσα εις βάρος της.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και για τις τρεις υποθέσεις ψήφισαν συνολικά 173 βουλευτές, 36 καταψήφισαν ενώ 27 δήλωσαν «παρών». «Υπέρ της άρσης ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Κατά την τοποθέτηση της, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και για «γελοίες ψευδο-δικογραφίες», ενώ κατήγγειλε πως η αστυνομικός που τη μήνυσε ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των παριστάμενων βουλευτών της ΝΔ, κατηγορώντας τους για «κακοποιητική» και «τραμπούκικη» συμπεριφορά.

«Ακούσαμε για πολλοστή φορά ύβρεις, ψεύδη και συκοφαντίες. Δεν θα περάσουν, δεν έχει ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Βασίλης Υψηλάντης, ισχυριζόμενος παράλληλα πως υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας, «υβρίστρια της ΝΔ», όπως τη χαρακτήρισε, «κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Κόρινθο».

Η Ζωή Κωνσταντοπουλου εβαλε και κατά του ΠΑΣΟΚ για την υπερψήφιση της άρσης ασυλίας της, σημειώνοντας πως «δεν νοείται να συμπράττετε με αυτή τη σκευωρία, εάν πράγματι δεν θέλει να συγκυβερνήσετε με τη ΝΔ».