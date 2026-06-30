Ρουπάκι Ηλείας: Ισόβια στον 57χρονο για τη δολοφονία του Παύλου Γιαννακουλόπουλου- «Δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα»

Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιαννακουλόπουλου, τον Φεβρουάριο του 2025, στο Ρουπάκι Ηλείας.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του επέβαλλε τη ποινή της ισόβιας καθείρξεως χωρίς να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου αλλά και χωρίς να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό του ότι ωθήθηκε στην πράξη από προηγούμενη συμπεριφορά του θύματος. Αντίθετα, ο 57χρονος κηρύχθηκε αθώος για τις δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ακόμη ανδρών.

«Δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα»

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 52χρονο και πως το όπλο εκπυρσοκρότησε τυχαία κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. «Δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα, δεν θυμάμαι που είχα στραμμένο το όπλο. Βρισκόμουν σε άμυνα καθώς δέχτηκα επίθεση από 4 άτομα που εισέβαλαν στο σπίτι μου. Με απείλησαν, με έβρισαν και με χτύπησαν. Θόλωσα από την επίθεση που δέχθηκα».

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της 13ης Φεβρουαρίου όταν το θύμα μαζί με τον αδερφό του και δύο ακόμη συγγενικά του πρόσωπα πήγαν στο σπίτι του 57χρονου για να λύσουν μια διαφορά οικονομικής φύσεως που είχαν στο Ρουπάκι Ηλείας. Ακολούθησε λογομαχία κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης πυροβόλησε τον 52χρονο στο κεφάλι.